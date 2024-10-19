Общество 19.10.2024 в 10:40

Студента из Улан-Удэ затянули в кредитную кабалу

Мошенники развели его почти на 200 тысяч
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Студента из Улан-Удэ затянули в кредитную кабалу

Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Накануне они развели одного из студентов ВУЗа в Улан-Удэ.
- Молодому человеку поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился работником сотовой компании, сказав, что абоненту необходимо продлить срок действия сим-карты и попросил продиктовать код, указанный в отправленном смс-сообщении. Чуть позже ему позвонил «сотрудник Центробанка», который сообщил, что мошенники оформили на имя потерпевшего кредиты и для блокировки их действий необходимо вывести имеющиеся средства на «безопасные счета». По его инструкциям пострадавший перевел со своих кредитных карт 195 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.
По последним данным, на 18 октября 2024 года жертвами интернет-аферистов стали 2229 жителей Бурятии. Причиненный ущерб составил около 546 млн рублей. За последнюю неделю мошенникам удалось увести у граждан республики 13 млн рублей.
Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии планируют регулировать продовольственную инфляцию
19.10.2024 в 08:00
В Улан-Удэ псам даруют свободу
19.10.2024 в 07:00
В Северобайкальске скоро будет готов детсад на 280 мест
18.10.2024 в 17:19
13 фильмов о Бурятии направлено на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»
18.10.2024 в 17:06
На старости лет 71-летний житель Бурятии остался без семьи и крыши
18.10.2024 в 17:02
В Бурятии выбрали лучших молодых ученых
18.10.2024 в 16:41
Мошенники в Бурятии продолжают создавать фейковые аккаунты
18.10.2024 в 16:19
Жители Улан-Удэ возмущены ценами на жилье
18.10.2024 в 16:18
У мэра Улан-Удэ появился конкурент
18.10.2024 в 16:15
В Иволгинском районе Бурятии открыли четыре новые дороги
18.10.2024 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В Улан-Удэ псам даруют свободу
Больше тысячи собак выпустят из приютов на улицы города
19.10.2024 в 07:00
В Северобайкальске скоро будет готов детсад на 280 мест
Это крупнейший объект дошкольного образования в городе
18.10.2024 в 17:19
13 фильмов о Бурятии направлено на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»
Победителей ждут внушительные призы
18.10.2024 в 17:06
На старости лет 71-летний житель Бурятии остался без семьи и крыши
Пенсионера приютила сельчанка из Тункинского района
18.10.2024 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru