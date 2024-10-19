Студента из Улан-Удэ затянули в кредитную кабалу

Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Накануне они развели одного из студентов ВУЗа в Улан-Удэ.

- Молодому человеку поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился работником сотовой компании, сказав, что абоненту необходимо продлить срок действия сим-карты и попросил продиктовать код, указанный в отправленном смс-сообщении. Чуть позже ему позвонил «сотрудник Центробанка», который сообщил, что мошенники оформили на имя потерпевшего кредиты и для блокировки их действий необходимо вывести имеющиеся средства на «безопасные счета». По его инструкциям пострадавший перевел со своих кредитных карт 195 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

По последним данным, на 18 октября 2024 года жертвами интернет-аферистов стали 2229 жителей Бурятии. Причиненный ущерб составил около 546 млн рублей. За последнюю неделю мошенникам удалось увести у граждан республики 13 млн рублей.

Фото: loon.site