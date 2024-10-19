Общество 19.10.2024 в 12:00

Автобусники в Улан-Удэ соревнуются в скоростном маневрировании и знании ПДД

В столице стартовал конкурс на звание лучшего водителя
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Текст: Елена Кокорина
Автобусники в Улан-Удэ соревнуются в скоростном маневрировании и знании ПДД

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Улан-Удэ стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший водитель автобуса». Водителям автобусов среднего и большого классов предстоит пройти два этапа – сдать тестирование на знание ПДД и пройти конкурс по скоростному маневрированию на автодроме.

Первый заместитель мэра Сергей Гашев, присутствующий на конкурсе водителей, пожелал всем участникам успехов и победы.

– Водители – это люди, которые ежедневно, без праздников и выходных перевозят наших пассажиров. На них большая ответственность довезти горожан безопасно и вовремя. Особое спасибо ветеранам – настоящим мастерам, которые передают свой бесценный опыт молодёжи. И, конечно, искренне рад приветствовать молодые кадры - тех мужчин и даже женщин, которые совсем недавно пополнили водительский состав Городских маршрутов. Желаю всем участникам конкурса успехов. Пусть победят сильнейшие! – сказал Гашев.

В МУП «Городские маршруты» работает более 260 водителей, которые перевозят горожан по более чем 30 регулярным маршрутам. За последние три года МУП «Городские маршруты» увеличили пассажиропоток в четыре раза с 11 до 40 тысяч пассажиров. Для пассажирских

перевозок используются 209 автобусов.

Фото: скриншот видео мэрии города

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