Общество 19.10.2024 в 19:17

В Бурятии отмечают 100-летие дорожной отрасли республики

Владимир Павлов принял участие в торжественном награждении ветеранов дорожного хозяйства
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Текст: Номер один
В Бурятии отмечают 100-летие дорожной отрасли республики

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня образования дорожного хозяйства нашего региона.

В канун ежегодного праздника – дня работников дорожного хозяйства – в стенах русского драматического театра прошел торжественный концерт, посвященный вековому юбилею республиканкой дорожной отрасли. Официальной точкой отсчета ее развития является 1924 год. Именно тогда в нашем регионе появилось бурят-монгольское управление местного транспорта. Это ведомство считается историческим предшественником нынешнего министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Более активно отрасль продолжила развиваться в 60-70 годы. Например, в 1960 году асфальтом покрыли шоссейную дорогу Улан-Удэ – Баргузин, при этом параллельно продолжалось строительство мостов через р. Мысовку, Мишиху, Уду.

Однако период перестройки и 1990-е оказались непростым временем для дорожной отрасли нашей республики. Финансирование стремительно сокращалось, приходилось искать новые решения и оптимизировать работы. Но несмотря на возникшие трудности дорожники все равно находили средства и силы для содержания наших дорог.

«Сотрудники дорожного хозяйства сохраняют славные трудовые традиции многих поколений своих предшественников. Они очень бережливо относятся к вековой истории дорожной отрасли, которая славится своими сильными руководителями, профессиональными работниками. Все они трудились и трудятся на благо нашей республики»,

– отметил председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.
На сегодняшний день протяженность региональной дорожной сети составляет почти 15 000 километров, на которых расположено порядка 1054 мостов. В связи с масштабным финансированием республиканская дорожная отрасль буквально переживет свое второе рождение. За последние 10 лет на ее развитие было выделено более 107 млрд рублей, за счет которых специалисты построили и реконструировали свыше 2 600 километром автодорог и 180 мостов.

«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех причастных к дорожному хозяйству со знаменательным историческим событием – столетием со дня образования дорожной отрасли нашей республики. Это очень важное событие. Дороги объединяют населенные пункты, объединяют людей, играют ключевую роль в развитии всех отраслей, экономики, социальной сфере, а также влияют на качество жизни населения. Накопленный богатый опыт и высокий профессионализм работников дорожного хозяйства позволяют успешно реализовывать задачи по: ремонту, реконструкции, строительству дорожных сооружений и мостов. Мы все выражаем особую благодарность ветеранам отрасли за их многолетний труд, профессионализм, а также преданность выбранной ими профессии»,

– сказал Владимир Павлов.
В 2025 году Бурятию ждет новый национальный проект – «Инфраструктура для жизни» – в рамках которого к 2030 году должны будут обеспечить достижение нормативности региональной дорожной сети до 60%, а опорной до 85%.

Фото «Номер один».

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