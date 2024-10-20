Общество 20.10.2024 в 13:56

Бурятия попала в топ регионов для изучения этнокультуры

Главными особенностями республики признали Байкал и Иволгинский дацан
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия попала в топ регионов для изучения этнокультуры
В список, помимо нашей республики, вошли Архангельская, Иркутская и Мурманская области, а также республики Алтай, Калмыкия и Хакасия. Об этом сообщают «Известия».

В Бурятии получить новые впечатления можно, не только отправившись к Байкалу, но и посетив один из дацанов — буддийских монастырей-университетов. Самый известный дацан — Иволгинский, который находится примерно в 40 км от Улан-Удэ. Путешественников ждут яркие храмы-дуганы, дворец и главные ворота. Также стоит отправиться в Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ.

В Архангельской области можно узнать о поморах. В регионе также стоит посетить Кимжу, которая считается одной из самых красивых деревень России, где сохранились уникальные северные мельницы-столбовки.

На Алтае вместо обычного отеля можно остановиться в этноглэмпинге, а также познакомиться с шаманами, встречи с которыми входят в программу туров.

В Иркутске туристам предлагают пожить в юртах и побывать в «местах силы», таких как остров Ольхон, следует из данных сервиса путешествий Tutu.

В Мурманской области, где начался сезон северных сияний, предлагают познакомиться с саамами — малочисленным финно-угорским народом, проживающим на территории Северной Европы. Встретиться с ними можно в саамской деревне «Самь-Сыйт».

В Калмыкии любопытных путешественников ждут древние храмы, степные легенды, необычные блюда местной кухни, горящая вода и священный тополь с родниками. Лететь в Элисту из Москвы примерно 3,5 часа.

Хакасия — еще одно интересное направление, где можно познакомиться с бытом коренного народа. Хакасы занимались скотоводством и вели полукочевой образ жизни. Посмотреть на реконструированные юрты, а также полюбоваться природой можно в Хакасском республиканском национальном музее-заповедник «Казановка». Также в этом регионе путешественникам предлагают попробовать местные блюда, узнать больше о музыке, сказках, поэзии, легендах и мифах.

Фото: «Номер один»

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