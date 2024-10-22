Оплата суточных при командировке
Вопрос: «Что делать, если работодатель, отправляя в командировку, не хочет оплачивать работнику суточные?»
Роман Сергеевич В.
Согласно ч. 1 ст. 168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возместить работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Размер суточных работодатель определяет самостоятельно, закрепляя его в локальных нормативных актах, например, в Положении о командировках.
Суточные выплачиваются за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни, проведенные в пути, в том числе за время вынужденной остановки. А также за весь период нетрудоспособности, наступившей в командировке.
При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Работник имеет право потребовать оплатить расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). Для этого необходимо направить работодателю заявление о выплате расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных). В случае если работодатель отказывается принять заявление, либо поставить отметку о его принятии, нужно направить заявление заказной корреспонденцией (письмом) с уведомлением о вручении и описью вложения.
Если работодатель не оплатил суточные либо оплатил их в неполном объеме, следует обратиться в компетентные инстанции:
- государственную инспекцию труда, в том числе дистанционно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф»;
- суд;
- прокуратуру.