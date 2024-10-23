Новые правила содержания автомобильной аптечки

Вопрос: «Слышал, что автомобильные аптечки теперь надо класть в определенное место в машине. Правда ли это?»

Георгий Т., г. Улан-Удэ

С 1 сентября вступили новые требования к месту расположения и составу автомобильной аптечки.

Автомобильные аптечки теперь нужно будет держать в специально отведённых местах:

- водитель должен легко дотянуться до аптечки;

- она не должна мешать управлять автомобилем.

Например, на специальных креплениях на подголовнике водительского кресла или в кармашках на спинках передних сидений.

Владельцы машин также обязаны:

- регулярно перебирать аптечку;

- следить за сроком годности содержимого аптечки;

- выкидывать изделия с истекшим сроком годности или повреждённой упаковкой;

- заменять предметы, у которых нарушена стерильность.

Также Минздрав утвердил расширенный состав автоаптечки:

- инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП;

- маски медицинские нестерильные одноразовые — 2 шт.;

- перчатки медицинские нестерильные размером не менее М — 2 пары;

- устройство для искусственного дыхания «Рот — устройство — рот» — 2 шт.;

- термопокрывало спасательное размером не менее 160 × 210 см — 1 шт.

Перевязочные материалы:

- бинты марлевые медицинские не менее 7 м × 14 см или эластичные бинты не менее 2 м × 14 см - 3 шт.;

- бинты марлевые медицинские не менее 5 м × 10 см или эластичные бинты не менее 2 м × 10 см - 3 шт.;

- лейкопластырь рулонный не менее 2 × 500 см - 1 шт.;

- жгут для остановки артериального кровотечения - 1 шт.;

- салфетки медицинские стерильные не менее 16 × 13 см - 2 упаковки;

- ножницы для разрезания перевязочных материалов - 1 шт.

Прочие предметы:

- блокнот формата не менее А7;

- карандаш или маркер - чёрный или синий;

- футляр или сумка.

Можно ли пользоваться старыми аптечками? Да, в течение срока их годности, но только до конца 2027 года. По желанию водитель может дополнить аптечку нужными лекарствами и медизделиями.

Оштрафуют ли за отсутствие аптечки? С 2023 года за это не штрафуют, но только с аптечкой можно оказать первую помощь в экстренной ситуации. Поэтому стоит приобрести набор, если у вас его ещё нет.