Общество 24.10.2024 в 09:00

Условия запрета выезда за границу из-за долгов

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Текст: Номер один
Условия запрета выезда за границу из-за долгов
Номер один

Вопрос: «Из-за какой суммы долга могут не выпустить из страны?» 

Инна П.

Поездка за границу может сорваться из-за долгов. Ограничения на выезд могут наложить, если сумма долга:

- от 10 тыс. руб. - по алиментам или возмещению ущерба

- от 30 тыс. руб. - в других случаях, но если не платить долг добровольно больше 2 месяцев - от 10 тыс. руб.

Сам по себе долг еще не означает, что будет запрет на выезд - должно быть решение судебного пристава-исполнителя. О нем сообщают должнику.

Долг может быть не только денежный. Запрет на выезд накладывают и за неисполнение требований неимущественного характера. Например, если суд предписал снести самовольную постройку, но это не сделано.

Приставы должны предупредить о том, что наложили временное ограничение на выезд - не позднее следующего дня отправить копию постановления. Наличие ограничения можно самостоятельно проверить на Госуслугах.

Ограничение действует до шести месяцев, но приставы могут вынести постановление повторно. Досрочно снять ограничение можно только при погашении долга.

Чтобы снять ограничение, недостаточно просто погасить долг - нужно постановление пристава. Информация от приставов о погашении долга и снятии ограничений поступает в погранслужбу в течение одного рабочего дня.

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