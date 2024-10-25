Общество 25.10.2024 в 08:00

Военная служба и страховой стаж

Засчитывается ли?
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Текст: Номер один
Военная служба и страховой стаж
Pixabay

Вопрос: «Засчитывается ли служба в армии в страховой стаж?» 

Очир Бимбмаевич Б.  

Социально значимые периоды, в которые человек не мог работать, включают в страховой стаж. Это касается и военной службы в армии по призыву.

Согласно ст. 10 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей, засчитываются:

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей". За один год прохождения службы призывник получает 1,8 пенсионного коэффициента. Во время расчёта пенсии складывают все коэффициенты и умножают на их стоимость, которую ежегодно определяет Правительство РФ.

2) период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности;

4) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

8) период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности.

Напомним, что указанные периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их продолжительности), которые выполнялись на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

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