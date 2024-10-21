Общество 21.10.2024 в 09:46

У жителей отдаленных районов Улан-Удэ появится вода

В сотых кварталах реконструируют новый водовод
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Текст: Служба информации "Номер один"
У жителей отдаленных районов Улан-Удэ появится вода

У жителей отдаленных районов Улан-Удэ появится вода. В сотых кварталах реконструируют новый водовод. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Реконструируем водовод в сотых кварталах. Благодаря прокладке новых сетей водой мы обеспечим жителей 100-х микрорайонов, Комушки, Горького и Энергетика, - сказал Игорь Шутенков.

На данный момент сотрудники МУП «Водоканал» делают сварку полиэтиленовых труб протяжённостью 785 метров для дальнейшего монтажа трубопровода.

 

При прокладке водовода используются только современные, высокотехнологичные материалы, которые прослужат не одно десятилетие.

 

Фото: тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова

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Шутенков администрация улан-удэ

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