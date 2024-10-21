С бывшего чиновника Бурятии суд взыскал 91 млн рублей

Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования прокурора Советского района города Улан-Удэ и взыскал с бывшего заместителя министра строительства республики Александра Кочелева свыше 91 млн рублей.

- Установлено, что Александр Кочелев в период с 2013 по 2014 годы подписал акты приема-передачи жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате действий бывшего чиновника в собственность республики поступили 122 жилых помещения, возведенных с нарушением строительных норм и правил и непригодных для проживания, стоимостью свыше 91 млн рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

По данному факту прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного преступлением ущерба, которое рассмотрено и удовлетворено. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры республики.

- Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по ст. 293 УК РФ (халатность), прекращено судом в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, - добавили в ведомстве.

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