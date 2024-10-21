Общество 21.10.2024 в 10:22

В Бурятии не хватает поваров европейской кухни

На одну вакансию приходится такого повара приходится меньше одного резюме
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии не хватает поваров европейской кухни

Популярный портал по поиску работы и сотрудников hh.ru провел интересное исследование о том, каких повара сейчас востребованы в Бурятии и какую им зарплату предлагают.

Как показали результаты исследования, в Бурятии не хватает преимущественно поваров европейской и русской кухни.

- Повара, пекари и кондитеры – дефицитная специальность, на одну такую вакансию в республике Бурятия приходится всего 0,9 резюме при норме от 4,0. За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах выросла в регионе на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в целом по стране – на 31%), - пишут аналитики портала хедхантер.ру.

Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (это 53% вакансий), а вот рестораны и организации из отрасли общественного питания оказались на втором месте (40%).

Остальные вакансии поваров приходятся преимущественно на гостиницы, пекарни и кондитерские.

Среди соискателей-поваров почти равное количество мужчин и женщин – 49% и 51% резюме соответственно. Треть желающих получить такую работу (31%) - люди в возрасте до 25 лет, половина (53%) – от 26 до 45 лет. Оставшиеся 17% соискателей-поваров старше 46 лет.

Что касается зарплаты, то кандидаты-повара в Бурятии рассчитывают, в среднем, на зарплату в 60 000 рублей.

Самая востребованная у работодателей кухня – европейская, ее знание требуется в 5,4% вакансий (эта же кухня наиболее часто указывается в качестве специализации у соискателей, в 8,9% резюме поваров).

На втором месте – русская кухня, и 2,7% вакансий поваров. Третье место поделили японская и итальянская кухни – по 2,4% вакансий, далее повара азиатской кухни – 1,1% вакансий. В конце этого списка оказались повара китайской и французской кухни (по 0,2% вакансий).

 

Фото: loon.site

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