В Бурятии нашли суперстарую осину

Как отмечают в РАЛХе, для Бурятии - это феномен, поскольку в нашем регионе осина достаточно быстро увядает и погибает под воздействием внешних факторов.





В Кабанском районе Бурятии сотрудники «Лесресурса» в ходе лесопатологических обследований обнаружили осину, возраст которой составляет 120 лет. При этом, как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, средняя продолжительность жизни этой породы деревьев в два раза меньше и составляет 60-70 лет.- Особенно долгий жизненный цикл объясняется благоприятными условиями. На территории, где растет осина, прохладная погода с высокой влажностью воздуха. Это хорошо сказалось на росте дерева и его длительном существовании. Дерево продолжает расти, - поясняют сотрудники «Лесресурса».Фото: РАЛХ