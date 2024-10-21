Общество 21.10.2024 в 10:35
В Бурятии нашли суперстарую осину
Возраст дерева 120 лет – в 2 раза больше обычного
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии сотрудники «Лесресурса» в ходе лесопатологических обследований обнаружили осину, возраст которой составляет 120 лет. При этом, как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, средняя продолжительность жизни этой породы деревьев в два раза меньше и составляет 60-70 лет.
- Особенно долгий жизненный цикл объясняется благоприятными условиями. На территории, где растет осина, прохладная погода с высокой влажностью воздуха. Это хорошо сказалось на росте дерева и его длительном существовании. Дерево продолжает расти, - поясняют сотрудники «Лесресурса».
Фото: РАЛХ
- Особенно долгий жизненный цикл объясняется благоприятными условиями. На территории, где растет осина, прохладная погода с высокой влажностью воздуха. Это хорошо сказалось на росте дерева и его длительном существовании. Дерево продолжает расти, - поясняют сотрудники «Лесресурса».
Как отмечают в РАЛХе, для Бурятии - это феномен, поскольку в нашем регионе осина достаточно быстро увядает и погибает под воздействием внешних факторов.
Фото: РАЛХ
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