Общество 21.10.2024 в 10:37

В Бурятии с умершей сельчанки пытались взыскать 38 тысяч рублей

Потерявший дар речи вдовец обратился в прокуратуру
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии с умершей сельчанки пытались взыскать 38 тысяч рублей

Приставы Бурятии завели производство о принудительном взыскании задолженности более 38 тысяч рублей с сельчанки умершей 8 лет назад. Также ей запретили совершать регистрацию недвижимости. Потрясенный супруг был вынужден обратиться в прокуратуру.

- Прокуратура Заиграевского района провела проверку по обращению жителя села Новоильинск и установила, что в 2021 году службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании кредитной задолженности на сумму более 38 тыс. рублей в отношении супруги заявителя, умершей в 2016 году. При этом к женщине были применены ограничительные меры – запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Однако действия по установлению местонахождения должника и истребованию сведений из органов ЗАГС приставом-исполнителем не осуществлялись, - рассказали в прокуратуре республики.

После вмешательства прокуратуры исполнительное производство было прекращено.

Фото: loon.site

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