Общество 21.10.2024 в 10:46

Жителей Бурятии предупреждают о новом способе обмана родителей школьников

Мошенники предлагают родителям школьников занятия с репетиторами
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии предупреждают о новом способе обмана родителей школьников

Жителей Бурятии предупреждают о новом способе обмана родителей школьников.

Мошенники предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Чтобы «забронировать» место, они просят полную предоплату, а потом исчезают. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

- Аферисты предлагают родителям школьников якобы занятия с репетиторами, уникальные обучающие курсы, кружки или секции по низкой цене. Для «бронирования» места злоумышленники просят полную предоплату, после чего исчезают, - рассказал депутат.

Злоумышленники, как правило, действуют по следующему сценарию. Они могут собирать данные о школьниках через объявления в интернете, социальные сети, доски объявлений, образовательные сайты и форумы, где родители активно обсуждают образование своих детей.

После того как потенциальная жертва находится, мошенники начинают предлагать услуги: репетиторство по низким ценам, уникальные курсы, которые «не проводятся в других местах» или «разрабатывались ведущими экспертами», кружки или секции, которые «всего через месяц станут элитными», или которые просто сейчас открываются.

- На следующем этапе мошенники начинают настаивать на предоплате, они могут объяснять это необходимостью «брони места», «материальных затрат» или «оплаты за аренду помещения», которые нужно покрыть до начала занятий. Сумма предоплаты может быть разной - от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от того, насколько заманчиво предложение, - подчеркнул депутат.

После получения денег мошенники отключают телефоны, блокируют в мессенджерах, удаляют страницы в соцсетях, либо просто обещают перенести занятия, а затем снова исчезают, не предоставляя ни услуг, ни денег.

- Перед тем как платить деньги, убедитесь в легальности и репутации организации или человека. Попросите документы, лицензии, сертификаты. Ищите в интернете отзывы о репетиторе, школе или курсе. На форумах, в социальных сетях или специализированных платформах часто можно найти мнения других людей. Если предлагается предоплата, попросите провести пробное занятие или встречу, прежде чем платить, - посоветовал Антон Немкин.

 

Фото: loon.site

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