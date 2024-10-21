Депутаты Народного Хурала Бурятии перераспределили нагрузку

Мировые судьи в Гусиноозерске жалуются на большую загруженность. На плечах одного судьи здесь лежит более 10 тысяч дел в год. Служители Фемиды попросили о помощи. С ситуацией разбирались депутаты Народного Хурала Бурятии. Народные избранники выезжали в Гусиноозерск, чтобы на месте решить проблемный вопрос.

В геометрической прогрессии

На заседание в Гусиноозерск выезжали депутаты комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы под председательством его руководителя Петра Мордовского, специалисты аппарата парламента, представители исполнительной и судебной власти, Счётной палаты и прокуратуры. На выездном заседании обсуждался вопрос обеспечения деятельности института мировых судей в Селенгинском районе.

Как рассказал председатель Гусиноозерского городского суда Республики Бурятия Сайдулла Хаджаев, ранее, до 2018 года, на территории Селенгинского района свою деятельность осуществляли три судебных участка, соответственно было три мировых судьи.

Однако в 2018 году из-за высокой нагрузки на судей в Иволгинском районе одного из служителей Фемиды из Селенгинского района перевели в Иволгинский.

Но уже в следующем, 2019 году, в геометрической прогрессии начала расти нагрузка на судей в Селенгинском районе.

- Если по итогам работы в 2020 году было рассмотрено 20 тысяч дел, то по итогам 2023 года рассмотрено на 1,5 тысячи дел больше. В Гусиноозерске судьи за 2023 год рассмотрели 21 390 гражданских дел, административных - свыше 1,5 тысячи и 74 уголовных дела. Таким образом, нагрузка на мировых судей в Селенгинском районе значительно выше, нежели в некоторых других районах Бурятии, - ознакомил с текущей ситуацией депутатов председатель Гусиноозерского городского суда.

Как отметил председатель комитета Петр Мордовской, в повестку очередной сессии Народного Хурала уже внесен вопрос перераспределения судебных участков мировых судей. Планируется сокращение судебного участка в Джидинском районе и образование третьего участка работы мирового судьи в Селенгинском районе, а также сокращение судебного участка в Кабанском районе и создание ещё одного судебного участка мирового судьи в Советском районе в Улан-Удэ.

«Наиболее приближенные к населению судьи»

Начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии Галина Косова подробно рассказала о том, судьи в каких районах Бурятии наиболее загружены работой.

- С 2007 года и по настоящее время в республике функционируют 54 судебных участка и отправляют правосудие 54 мировых судьи. Мировые судьи - это наиболее приближенные к населению судьи, поскольку данный институт охватывает бытовые и социальные проблемы. В этой связи мировые судьи республики рассматривают более 80% всех судебных дел, рассматриваемых всеми судами республики ежегодно. При этом количество дел, рассмотренных мировыми судьями увеличивается с каждым годом, - отметила Галина Косова.

Согласно федеральному закону «О мировых судьях в РФ», судебные участки создаются из расчёта населения от 15 до 23 тысяч человек.

- Таким образом, единственным основанием и критерием для образования судебного участка является численность населения. Тогда как количество рассматриваемых мировым судьёй дел, то есть нагрузка на судебном участке, не учитывается. Между тем, количество дел, их ежегодное увеличение, загруженность как самих мировых судей, так и работников настолько высоки, что превышаются все допустимые нормативы, - подчеркнула начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии.

Поэтому для обеспечения эффективной работы мировых судебных участков и максимального приближения населения к правосудию необходимо решать вопросы балансировки служебной нагрузки на мировых судей в судебных районах.

По официальным данным, на сегодня общая численность населения в Бурятии составляет 974 628 человек, что соответствует общему количеству судебных участков в республике.

- При этом в среднем по республике на один судебный участок приходится 18 048 человек. Между тем, существуют судебные районы, в которых количество судебных участков превышает установленные действующим законодательством нормативы по численности населения. К таким районам относятся Баргузинский, Джидинский, Кабанский, Мухоршибирский, где создано более одного судебного участка, в то время как численность населения либо соответствует допустимым пределам либо меньше, - рассказала Галина Косова.

А к примеру в Селенгинском районе среднемесячная нагрузка на мировых судей превышает среднемесячную нагрузку по республике почти в два раза, несмотря на то, что численность населения соответствует нормам, установленным законодательством для двух судебных участков.

- Например, в 2023 году при населении 40 715 человек среднемесячная нагрузка на мировых судей в Селенгинском районе составила 1093 дела. Для сравнения, в Иволгинском районе при плотности населения 67429 человек среднемесячная нагрузка составила 692 дела в месяц, то есть практически в два раза меньше, - сообщила докладчик.

Работа по увеличению количества судебных участков неоднократно проводилась, однако каждый раз предложение республики об образовании дополнительных судебных участков отвергалось.

Для примера, в 2018 году на инициативу депутатов Народного Хурала было получено заключение Государственной Думы Российской Федерации, где было сказано, что в целях перераспределения нагрузки на мировых судей, регион вправе самостоятельно регулировать распределение судебных участков на своей территории.

Распределить нагрузку

Таким образом, для исправления ситуации, было предложено перераспределить судебные участки республики без увеличения их общего количества – образовать судебный участок №3 на территории Селенгинского района за счет судебного участка №2 Джидинского района, а также за счет одного из существующих четырех судебных участков в Кабанском районе образовать судебный участок №5 в Советском районе города Улан-Удэ.

По словам депутата Народного Хурала, представляющего интересы жителей Селенгинского района Вячеслава Цыбикжапова, «решение об образовании третьего судебного участка в Гусиноозерске очень своевременное, так как нагрузка на судей очень высока».

- Сегодня мы обсудили состояние юрисдикции в республике, посмотрели работу мировых судей в Гусиноозерске, увидели, в каких условиях судьи работают, как обеспечена безопасность, рассмотрели злободневные вопросы в юрисдикции. Внесенный на ноябрьскую сессию проект закона о внесении изменений в закон «Об общем количестве судебных участков и числе мировых судей в Республике Бурятия» призван сбалансировать служебную нагрузку на мировых судей в рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел и создать максимально комфортные условия для населения в реализации гражданских прав на судебную защиту, - подытожил председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы под председательством его руководителя Петр Мордовской.





Фото: "Номер один"