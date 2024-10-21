Общество 21.10.2024 в 11:47

Бурятский вуз стал партнером Монголии в сфере АПК

БГСХА подписала два соглашения с монгольской стороной
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский вуз стал партнером Монголии в сфере АПК

Бурятский вуз стал партнером Монголии в сфере агропромышленного комплекса. БГСХА подписала два соглашения с монгольской стороной.

Напомним, 19 и 20 октября в городе Дархан в Монголии прошел агрофорум «Россия и Монголия: 65 лет совместного освоения целины», в котором приняла участие делегация от правительства Бурятии и Бурятской ГСХА.


Делегация БГСХА презентовала свою образовательную деятельность, приняла участие в панельных дискуссиях и семинарах по обсуждению двустороннего сотрудничества.

- Бурятская ГСХА и Монгольский государственный аграрный университет (ХААИС) подписали соглашение по сетевым образовательным программам «Ветеринария» и «Лесное дело». Также заключен договор с Научно-исследовательским институтом растениеводства и земледелия (г. Дархан) по проведению совместных прикладных научных исследований в области создание новых сортов ягодных культур, -сообщили в пресс-службе вуза.

Также на площадке министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сотрудники академии показали свои научные разработки, полученные в рамках программы «Приоритет-2030» и МНОЦ «Байкал».

 

Фото: пресс-служба БГСХА

Теги
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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

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