Общество 21.10.2024 в 09:11

Жителей Бурятии просят проголосовать за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

Победителей наградят на Международном форуме гражданского участия в декабре в Москве
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии просят проголосовать за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ
17 октября объявлены финалисты международной премии, а также дан старт народному голосованию, которое продлится до 21 ноября и станет важным этапом. Отдать свои голоса за кандидатов в каждой номинации жители республики могут по ссылке.

На региональном этапе семь жителей и пять организаций Бурятии стали победителями регионального этапа международной премии, однако выйти в финал им не удалось.

Итоги народного голосования играют важную роль при определении победителей премии – результаты покажут, какие проекты и социальные программы сейчас актуальны, на какие из них есть запрос в обществе. Тех, кто наберет наибольшее количество голосов по итогам оценки жюри и народного голосования, наградят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.

Фото: со страницы конкурса «Вконтакте»
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