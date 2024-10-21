Два молодых бойца из Бурятии погибли на СВО

19 октября в Нижнем Саянтуе простились с 21-летним военнослужащим Александром Кильдишевым. Он погиб в ходе СВО 6 октября 2024 года.Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», Александр Кильдишев родился 24 мая 2003 года. Учился в школе в Улан-Удэ, 8-9 классы заканчивал в Нижнесаянтуйской школе. После школы получил профессию бульдозериста.В июле 2024 году Александра призвали на срочную службу, где он подписал контракт.А сегодня в Гурульбе прощаются с 25-летним Антоном Рудневым. Он погиб 4 октября.Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», Антон Руднев родился 9 марта 1999 года в Улан-Удэ. С 1 по 9 класс учился в средней школе №8. Затем поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности помощник машиниста.С 2018 по 2019 годы проходил срочную службу, в 2020 году подписал контракт. Служил в 600-м военно-транспортном авиационном полку на аэродроме Улан-Удэ в поселке Восточный. 13 мая 2024 года его направили в зону СВО.Дома у Антона остались родители, две сестры и любимая девушка.Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7», «Иволга-инфо.24/7»