Общество 21.10.2024 в 12:32

Два молодых бойца из Бурятии погибли на СВО

Антону Рудневу было 25 лет, а Александру Кильдишеву – лишь 21
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Текст: Андрей Константинов
Два молодых бойца из Бурятии погибли на СВО
Александр Кильдишев (слева) и Антон Руднев (справа)
19 октября в Нижнем Саянтуе простились с 21-летним военнослужащим Александром Кильдишевым. Он погиб в ходе СВО 6 октября 2024 года.

Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», Александр Кильдишев родился 24 мая 2003 года. Учился в школе в Улан-Удэ, 8-9 классы заканчивал в Нижнесаянтуйской школе. После школы получил профессию бульдозериста.

В июле 2024 году Александра призвали на срочную службу, где он подписал контракт.

А сегодня в Гурульбе прощаются с 25-летним Антоном Рудневым. Он погиб 4 октября.

Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», Антон Руднев родился 9 марта 1999 года в Улан-Удэ. С 1 по 9 класс учился в средней школе №8. Затем поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум по специальности помощник машиниста.

С 2018 по 2019 годы проходил срочную службу, в 2020 году подписал контракт. Служил в 600-м военно-транспортном авиационном полку на аэродроме Улан-Удэ в поселке Восточный. 13 мая 2024 года его направили в зону СВО.

Дома у Антона остались родители, две сестры и любимая девушка.

Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7», «Иволга-инфо.24/7»
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