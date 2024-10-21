В Улан-Удэ началась легализация «самоволок» в затопляемых зонах

В столице республики продолжается легализация земельных участков с расположенными на них самовольными жилыми строениями. Сейчас процесс вышел на качественно новый уровень.

«В соответствии с позицией Верховного суда Республики Бурятия, нахождение жилых домов, права на которые не были надлежаще оформлены и зарегистрированы, в зонах затопления не является препятствием для их оформления», - говорят в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии г. Улан-Удэ.

Такую позицию суд провозгласил в нынешнем году. И процесс уже пошел. Первые затопляемые участки оформлены.

Чиновники приглашают граждан, у которых есть в пользовании «самоволки» в таких зонах, активнее обращаться за оформлением земельных участков, на которых стоят дома. Документы принимают в г. Улан-Удэ по ул. Бабушкина, 25, кабинет 102. Но можно подать документы и через МФЦ.

Для предоставления участка в собственность, гражданин должен предоставить паспорт (или доверенность), схему расположения участка, домовую книгу или старый техпаспорт на жилой дом, либо решение суда, которое установило факт возведения дома до 2010 г. или до 2015 г.

Срок действия таких льготных законов по узаконению «самоволок» - до 31 декабря 2026 г. Участки, занятые жилыми домами, возведенными после 2015 г., легализации не подлежат.

Фото: Номер один