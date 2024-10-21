В Бурятии предупредили браконьеров
Граждане, которые выходят на лодках в Байкал, рискуют своими жизнями. Об этом всех предупредили накануне завершения навигационного сезона.
Инспекторы государственной инспекции маломерных судов начнут патрулирование с целью пресечения нарушений. У них - у рыбоохраны и у силовиков - есть право плавать вне навигационного периода. Правда, пока ответственность для граждан за нарушение сроков навигации отсутствует.
Пока нарушители рискуют заплатить за незаконопослушность только своими жизнями, досрочно умерев в холодной воде.
Как отмечают бурятские спасатели, браконьеры выходят в Байкал, на иные водоемы по ночам, чтобы установить сети. Они не надевают спасательные жилеты.
Как правило, браконьеры используют надувные лодки малозаметных темных цветов. Они часто допускают перегруз и опрокидывание лодки.
- Без спасательных жилетов, в холодной воде, люди гибнут очень быстро. В ноябре-декабре происходит от пяти до десяти таких трагических случаев, - говорят спасатели.
Юридический пробел по поводу отсутствия административной ответственности за нарушение срока навигации сейчас закрывает Госдума. Там в ноябре во втором чтении рассмотрят федеральный закон «О безопасности на воде». Размер непосредственно штрафа будет установлен властями Бурятии.
Фото: Номер один