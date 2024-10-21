В Бурятии предупредили браконьеров

Граждане, которые выходят на лодках в Байкал, рискуют своими жизнями. Об этом всех предупредили накануне завершения навигационного сезона.

Инспекторы государственной инспекции маломерных судов начнут патрулирование с целью пресечения нарушений. У них - у рыбоохраны и у силовиков - есть право плавать вне навигационного периода. Правда, пока ответственность для граждан за нарушение сроков навигации отсутствует.

Пока нарушители рискуют заплатить за незаконопослушность только своими жизнями, досрочно умерев в холодной воде.

Как отмечают бурятские спасатели, браконьеры выходят в Байкал, на иные водоемы по ночам, чтобы установить сети. Они не надевают спасательные жилеты.

Как правило, браконьеры используют надувные лодки малозаметных темных цветов. Они часто допускают перегруз и опрокидывание лодки.

- Без спасательных жилетов, в холодной воде, люди гибнут очень быстро. В ноябре-декабре происходит от пяти до десяти таких трагических случаев, - говорят спасатели.

Юридический пробел по поводу отсутствия административной ответственности за нарушение срока навигации сейчас закрывает Госдума. Там в ноябре во втором чтении рассмотрят федеральный закон «О безопасности на воде». Размер непосредственно штрафа будет установлен властями Бурятии.

Фото: Номер один