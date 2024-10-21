Общество 21.10.2024 в 13:45

Участнику СВО из Бурятии вручили удостоверение ветерана в колонии

Мужчина был осужден за самовольное оставление воинской части
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Текст: Андрей Константинов
Участнику СВО из Бурятии вручили удостоверение ветерана в колонии
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова добилась, чтобы осужденный военнослужащий получил удостоверение ветерана боевых действий.

Как рассказали в аппарате омбудсмена, боец обратился к Юлии Жамбаловой, когда она посещала казарму при войсковой части, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие часть. Все они были фигурантами соответствующих уголовных дел и ожидали судебных решений.

Уполномоченный уточнила номер войсковой части, в которой мужчина проходил службу, место её дислокации и другую информацию. А посте направила запросы командиру, а также в военный комиссариат, откуда он призывался.

В ответ Юлии Жамбаловой сообщили, что удостоверение ветерана оформлено. Но для его получения нужно было ехать в воинскую часть в другой регион. К этому времени сам боец уже получил срок и оказался в колонии.

«Командование войсковой части направило удостоверение ветерана боевых действий в адрес уполномоченного для дальнейшей передачи военнослужащему. Сотрудник аппарата уполномоченного и врио начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по РБ вручили его осужденному. На сегодня он признан ветераном боевых действий и получает ежемесячные денежные выплаты в исправительном учреждении», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: предоставлено Уполномоченным по правам человека
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