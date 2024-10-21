Улан-удэнец втихаря оформил четыре микрозайма на своего одноклассника

В Баргузинском районе Бурятии уголовному преследованию подвергнут 32-летний улан-удэнец, оформивший микрозаймы на друга. С помощью паспортных данных своего одноклассника он получил около 50 тысяч рублей.

- Мужчина оформил микрозаймы на своего одноклассника, с которым дружит уже много лет. Полицейскими установлена его причастность к четырём подобным фактам.

Установлено, что потерпевший приехал по делам из Баргузинского района в Улан-Удэ в конце 2023 года и у друга остановился переночевать. Этого времени хватило для того, чтобы товарищ сфотографировал паспортные данные оставленного гостем в свободном доступе документа, - рассказали в МВД республики.

Воспользовался полученными сведениями злоумышленник уже после его отъезда. С января по июнь он в режиме онлайн оформил четыре займа в микрофинансовых организациях на имя друга, а вырученные деньги — в общей сумме около 50 тысяч рублей — потратил на личные нужды.

- О произошедшем потерпевший узнал после сообщения от микрокредитного учреждения об имеющейся финансовой задолженности по первому займу и обращения в полицию.

В настоящее время уголовные дела соединены в единое производство.

Известно, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудоустроен и уже возместил причиненный ущерб, - добавили в полиции.

Фото: Номер один