Общество 21.10.2024 в 13:58

Улан-удэнец втихаря оформил четыре микрозайма на своего одноклассника

Он воспользовался данными паспорта друга
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец втихаря оформил четыре микрозайма на своего одноклассника

В Баргузинском районе Бурятии уголовному преследованию подвергнут 32-летний улан-удэнец, оформивший микрозаймы на друга. С помощью паспортных данных своего одноклассника он получил около 50 тысяч рублей.

- Мужчина оформил микрозаймы на своего одноклассника, с которым дружит уже много лет. Полицейскими установлена его причастность к четырём подобным фактам.
Установлено, что потерпевший приехал по делам из Баргузинского района в Улан-Удэ в конце 2023 года и у друга остановился переночевать. Этого времени хватило для того, чтобы товарищ сфотографировал паспортные данные оставленного гостем в свободном доступе документа, - рассказали в МВД республики.
Воспользовался полученными сведениями злоумышленник уже после его отъезда. С января по июнь он в режиме онлайн оформил четыре займа в микрофинансовых организациях на имя друга, а вырученные деньги — в общей сумме около 50 тысяч рублей — потратил на личные нужды.
- О произошедшем потерпевший узнал после сообщения от микрокредитного учреждения об имеющейся финансовой задолженности по первому займу и обращения в полицию.
В настоящее время уголовные дела соединены в единое производство.
Известно, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудоустроен и уже возместил причиненный ущерб, - добавили в полиции.

Фото: Номер один

 

 

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