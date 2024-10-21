В центре Улан-Удэ ограничили размер вывесок магазинов и других организаций

Требования к внешнему виду улан-удэнского центра вновь ужесточены. Это делается для того, чтобы вывески, рекламные щиты и тому подобное не «забивали» собой исторический вид. Чтобы исторический дух ощущался сильнее.Одно из новшеств - площадь вывески должна быть не более одного квадратного метра. В центре, конечно, есть немало вывесок, которые и раньше отвечали этому размеру. Ориентировочно, они составляют порядка 60 процентов. А вот 40 процентов надо будет привести в соответствие - уменьшить.У вывесок также не должно быть подложек. Во избежание сверления множества отверстий для прикрепления к стене каждой буквы, рекомендуется устанавливать направляющую и закреплять буквы на ней.Высота вывески в исторической части города должна быть максимум 30 сантиметров. Но, если предприниматель хочет к основной вывеске сделать поясняющую, то можно сделать подтекстовку. К примеру, «ОДЕЖДА. Брюки, футболки, рубашки». Под поясняющую часть можно добавить еще до 15 сантиметров высоты. Но финальный вид вывески должен быть согласован с муниципалитетом. Выше уровня второго этажа устанавливать вывеску запрещено.Новинка разработана с учетом мирового и российского опыта по благоустройству мест, имеющих культурно-историческую ценность. Прежде всего речь идет про бережное, деликатное отношение к фасадам зданий в исторической части столицы Бурятии. Отметим, что она включена в реестр объектов культурного наследия как единый большой объект.«В центральной исторической части нам хотелось бы освободить фасады от больших громоздких вывесок, от громоздких входных узлов. чтобы они максимально вернулись к исторической среде. Некоторые вывески в центре раньше доходили по высоте до 160 сантиметров», - говорят в мэрии города.Фото: «Номер один»