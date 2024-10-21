Общество 21.10.2024 в 14:28

В Улан-Удэ выбрали лучшего кондуктора муниципального автобуса

Это кондуктор городского автобуса № 1 Анна Павлова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выбрали лучшего кондуктора муниципального автобуса

Недавно в Улан-Удэ стартовал конкурс на лучшего водителя автобуса в МУП «Городские маршруты». Теперь там выбрали лучшего кондуктора. Ею стала жительница города Анна Павлова

Анна Константиновна Павлова работает кондуктором автобуса, который следует по маршруту №1. Ее знают и взрослые, и дети, ведь к каждому пассажиру она найдет свой подход.

Анна Павлова более 10 лет работает кондуктором, и в своей работе она придерживается простых правил – доброжелательность, хорошее настроение и тактичность. Благодаря таким правилам ей удается расположить к себе всех пассажиров, а пожелание «доброго дня» растопит сердце самого хмурого пассажира.

- На каждом маршруте люди разные. Самое главное – это найти контакт с пассажирами, доброжелательность и не вступать в конфликт с пассажирами. Я уже знаю своих пассажиров, они меня узнают, особенно, дети. По возможности, стараюсь всем помочь, подсказать где-то, - рассказала Анна Павлова.

Поздравляем Анну Константиновну с заслуженной победой и желаем ей дальнейших успехов и вежливых пассажиров!

 

Фото: скриншот видео, МЦУ г. Улан-Удэ

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муп городские маршруты улан-удэ

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