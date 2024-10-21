Общество 21.10.2024 в 14:42

В Бурятии днем всю неделю будет плюс

Это не касается только северных районов республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии днем всю неделю будет плюс
Синоптики Бурятии сообщили прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным Гидрометцентра, первую половину недели республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. По северным районам прогнозируются от умеренных до сильных снегопадов.

Во второй половине недели в большинстве районов ожидается преимущественно без осадков погода. Небольшой и умеренный снег выпадет лишь по трассе БАМа.

Сильных ветров также не прогнозируется.

Преобладающая температура ночью составит -5, -10, по северу и местами юго-западу республики – до -15, -20, по Прибайкалью -2, -7 градусов.

Днем ожидается +5, +10, по северу республики -1, -6 градусов.

Фото: «Номер один»
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