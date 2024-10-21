Жителей Бурятии ждет десять дней новогодних каникул

Недавно «Номер один» писал о том, какие праздники нас ждут в ноябре. Пришло время планировать и новогодние и майские праздники на 2025 год.

- Итак, в 2024 году 29-31 декабря – это выходные дни. Таким образом, на Новый год россияне не будут работать с 29 декабря по 8 января, итого 10 дней, - сообщили в Госдуме.

В 2025 году праздничные дни 23 февраля и 8 марта итак выпадают на выходные дни, поэтому дополнительных выходных среди недели в эти праздники не предусмотрено, но их перенесут: 23 февраля – на четверг 8 мая, с субботы 8 марта – на пятницу 13 июня.

Что касается майских праздников, то в мае страна будет отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В июне 2025 года праздничные выходные начнутся 12 числа и закончатся 15 июня.









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