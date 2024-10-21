В Бурятии защитят права детей. В республиканском минздраве проведут бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей.

20 ноября с 10:00 до 16:00 в министерстве здравоохранения Бурятии состоится День правовой помощи детям для всех желающих (возрастное ограничение 0+).

В рамках мероприятия пройдут консультации по вопросам прав детей, в том числе для:

- детей-сирот;

- детей, оставшихся без попечения родителей;

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей;

- лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновителей;

- по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- детей-инвалидов и их родителей;

Консультация состоится в здании минздрава Бурятии, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 409 «А»

Также консультацию можно получить лично или по телефону: 21-87-46.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site