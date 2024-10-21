Привиться, чтобы защитить семью и будущее поколение

В столице нашей республики началось первое похолодание, а вместе с ним и сезонный подъем заболеваемости гриппом. Бороться с ним людям помогает своевременная вакцинация. «Номер один» встретился с улан-удэнскими врачами и выяснил, какая часть населения острее всего нуждается в прививках, так как относится к группе риска, как последствия гриппа могут влиять на будущее поколение.

Создание невосприимчивости

Для человеческого общества тема вакцинации всегда была непростой. Споры о том, обязательно ли нужно ставить прививки или от них лучше полностью отказаться – не утихают по сей день. Тем не менее лишь вводя в свой организм лекарственные препараты, содержащие антигены возбудителей инфекционных болезней, мы можем уберечь себя и наших близких. Особая категория – беременные женщины.



Всемирная организация здравоохранения неоднократно делилась статистическими данными, например о том, что ежегодно во всем мире умирает более 12 миллионов детей 2/3 смертей которых можно было бы предотвратить при помощи вакцин. По тем же оценкам за последнюю половину века глобальная иммунизация сохранила жизни не менее 154 миллионов человек. Поэтому недооценивать безоговорочную важность вакцинации – бессмысленно. Особенно в осенне-зимний период…

В год на нашей плане происходит порядка 1 миллиарда случаев заболевания гриппом, из которых до 650 000 заканчиваются смертью. Стоит отметить, что данное заболевание имеет сезонность. Пик приходится на холодное время года, когда люди зачастую находятся в помещениях, где непреднамеренно передают вирус друг другу.



«Грипп – это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, которое дает осложнения намного чаще, чем другие острые респираторные вирусные инфекции. Такое частое осложнение гриппа как пневмония нередко сопровождается острой дыхательной недостаточностью с летальностью до 40%», – говорит улан-удэнский врач-терапевт Анастасия Рагбарова.

В первую очередь инфекция поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и бронхи. В более редких, но все-таки возможных случаях – легкие. Также из-за гриппа у человека может нарушиться как деятельность сердечно-сосудистой, так и нервной систем.«Когда-то грипп вызывал смертельно опасные осложнения. Никогда не забуду одну картину, представшую перед моими глазами. В студенческие годы я увидела гриппозного пациента. Это было ужасно. Человек с этой инфекцией был похож на кусок мяса»,– «Все его тело было красного цвета. Потому что из-за гриппа идет сосудистое осложнение. Которое приводит к кровоизлияниям. Они могут произойти в любом месте. Например, в мозге. Именно поэтому от тяжелых осложнений гриппа придумали вакцину. Она совершенствовалась на протяжении многих лет, и сейчас заболеваемость значительно снизилась».

Первое в мире лекарство против гриппа придумал советский бактериолог Анатолий Смородинцев. Кроме того, Смородинцев также разработал и внедрил вакцины против, краснухи, кори и эпидемического паротита. К слову, прививки от всех этих болезней на сегодняшний день входят в перечень необходимых с учетом возраста для каждого ребенка и взрослого. Он более известен как «Национальный календарь профилактических прививок», в простонародье – обязательный «НКПП».

«Вакцины куда эффективнее лекарственных препаратов в твердой дозированной форме. Они стимулируют у человека выработку собственного иммунитета и помогают намного быстрее бороться с инфекциями», – подчеркнула врач-терапевт.



Окончательно победить острое респираторное вирусное заболевание пока что не удалось, умереть от гриппа по-прежнему можно. Вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. Возникают они, как правило, у ослабленных людей. К этой категории относятся дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, старики, а также люди с хроническими заболеваниями: сердца, дыхательной системы и так далее.

«Продолжая актуальную на данный момент тему гриппа стоит отметить, что вакцинация от него показана всем. Детям, начиная с шестимесячного возраста и до восемнадцати лет. Взрослому населению, в первую очередь лицам старшей возрастной группы. Беременным женщинам, предпочтительно во втором и третьем триместре беременности. А также другим профессиональным группам риска. Например, работникам медицинских и образовательных организаций, представителям социального обслуживания и т.п.», – говорит Анастасия Рагбарова.

Работающим на больших предприятиях неспроста рекомендуют регулярную вакцинацию. Сотрудники крупных организаций находятся в тесном контакте как друг с другом, так и с другими людьми. Будь то реализация деятельности на заводах или в торговых центрах. Условия, подразумевающие скопление толпы, всегда способствуют возникновению вспышек инфекций.

Выходом из ситуации является коллективный иммунитет – достижение определенной «критической массы» защищенных людей, которая останавливает дальнейшее распространение болезни.

Вырабатывается же иммунитет у человека примерно за две недели. Исходя из этого прививку лучше делать осенью, когда подъем заболеваемости еще достаточно низкий. При этом стоит помнить о том, что состав вакцин регулярно меняется в зависимости от новых штаммов вирусов. Поэтому прививаться необходимо ежегодно.

Наверное, каждый обращал внимание на то, что в инструкциях к лекарственным препаратам прописывают ряд побочных эффектов. Вакцины – это тоже лекарственные препараты, имеющие свои непреднамеренные последствия.

После прививки возможны общие реакции: головная боль, повышение температуры тела, недомогание, озноб, боль в мышцах и суставах. А также местные реакции: покраснение, припухлость, болезненность в месте инъекции. Все они обычно проходят в течение пары дней и не требуют специального лечения.

«Заболеть гриппом от вакцины невозможно. Вакцины для профилактики гриппа, применяемые в настоящее время, неживые. Они содержат лишь отдельные компоненты вирусов, которые не могут вызвать заболевания. Вакцина стимулирует выработку антител, которые активируются при контакте с вирусом. Защитные клетки начинают действовать и иммунитет более эффективно справляется с болезнью, которая проходит в более легкой форме. Так же есть вероятность заболеть в первый месяц после вакцинации, когда организм только начинает нарабатывать антитела к вирусам гриппа, в среднем выработка антител до защитного уровня занимает от двух до четырех недель после проведенной вакцинации», – объясняет улан-удэнский врач-терапевт.

Однако именно из-за проявления таких симптомов у человека может сложиться впечатление, что он сталкивается не с побочным эффектом, а с самым что ни на есть заболеванием. Но это вовсе не так.

Одним из самых важных этапов жизни является предварительная вакцинация при планировании беременности. Потому что прививки защищают от многих инфекций не только женщину, которая особенно уязвима в период беременности, но и ее ребенка.

«Вакцинация является одним из самых эффективных способов предотвращения болезни и его осложнений. Будущих мам надо готовить с самого детства…перенесенные в юности разного рода заболевания действительно могут привести к проблемам с зачатием. Грипп тоже способен «внести свою лепту» как до, так и после. Во время беременности из-за гормональных и физиологических изменений случай возникновения гриппа у беременных подвергает их высокому риску развития осложнений», – рассказывает главный врач «Городского перинатального центра» Александра Дамбаева.

Например, беременные пациентки в четыре раза чаще требуют госпитализации чем другие. Сложнее всего заболевание гриппом протекает в третьем триместре, то есть уже на большом сроке беременности.

«Более 8% госпитализированных из-за гриппа беременных женщин требуют проведения интенсивной терапии. Показатель летальности среди таких пациенток в третьем триместре беременности максимален и достигает аж 16,9%. В том числе у беременных с гриппом в 3 раза чаще наблюдаются преждевременные роды, а перинатальная смертность уваливается в 5 раз», – говорит главный врач «Городского перинатального центра». – «Антитела, которые формируются в результате вакцинации, проходят через плаценту и передаются плоду. Получается пассивный иммунитет, который способен проработать до полугода жизни младенца. Ставить прививку от гриппа или нет – решать будущим мамам. Но лучше им помнить о том, что если девушка заболела гриппом на ранних сроках, то это может повлиять на формирование ребенка. У него могут сформироваться врожденные пороки развития. Потому что вирус гриппа проходит через плацентарный барьер».

Но как же мифы о том, что прививки вызывают аутизм? Наверное, каждый хотя бы раз о них слышал. Возникли они еще в конце 90-х годов после публикации статьи иностранного экс-медика, получившего известность за свое сфальсифицированное исследование. Оно основывалось на небольшом количестве субъективных наблюдений, в результате которых бывший медик предположил, что аутизм может быть связан с введением вакцины.

Медицинские специалисты годами перепроверяли его ложные доводы. Никаких подтверждений связи вакцинации и аутизма так и не было выявлено. Ведь аутизм – заболевание на 90% наследственное, обусловленное сочетаниями генов. Единственная убедительно доказанная причина развития аутизма негенетической природы связана с врожденной краснухой. Так бывает, когда беременная женщина, не получавшая прививки, заболевает краснухой и передает болезнь плоду. Может получиться даже так, что мать не заразилась, но заболел ребенок.

«Прививка не может вызвать аутизм, а вот употребление спиртных напитков и никотиносодержащей продукции на ранних сроках беременности - запросто. Даже в момент зачатия», – отмечала ранее Елена Корсун. – «Все эти факторы сильно влияют на нервную систему ребенка».

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в нашей стране действует Национальный календарь профилактических прививок. Он включает в себя вакцинацию от смертельно опасных заболеваний: гемофильной инфекции, гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита и т.д. Детям часть этих прививок ставится именно в первый год жизни, чтобы защитить их от самых первых угроз. Взрослым же этот перечень можно обновить в том случае, если они не ставили эти вакцины последние десять лет.



В любом случае за один раз поставить все нужные прививки попросту невозможно. Должен обязательно пройти период усваивания. Интервал между разными прививками должен доходить хотя бы до одного месяца так как за это время формируются те самые нужные антитела.