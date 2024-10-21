Общество 21.10.2024 в 15:18

«То, что он мошенник — это не доказано»

У новосибирского «афганца» появилась третья фамилия
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Текст: КП-Новосибирск
«То, что он мошенник — это не доказано»
Сожительница новосибирца не верит, что военный может оказаться мошенником. Фото: Предоставлено Лилией Дорожкиной/Натальей Хливецкой
КП-Новосибирск продолжает следить за историей «афганца» Евгения Полякова, также известного под именами Александра Дорожкина и Александра Коршунова. За больным мужчиной, который представляется ветераном Афганской войны, ухаживает медсестра и его сожительница Наталья Хливецкая. Мужчине давно нужна медпомощь, но несколько лет он не мог ее получить, потому что потерял паспорт, а документ не могли восстановить. Летом 2024 года объявилась девушка из Севастополя, которая утверждала, что этот мужчина приходится ей биологическим отцом. И имя его вовсе не Евгений Поляков, никакой он не герой-афганец, а Александр Дорожкин. Позже появились свидетельства и о третьей личности.

Журналисты нашли еще нескольких человек, которые утверждают, что в свое время тоже пострадали от действий Полякова-Дорожкина-Коршунова. Выяснились и новые подробности от медсестры-сожительницы.

Месяц назад ветерана-«афганца» узнал еще один человек по имени Дмитрий, которому, по его же словам, Евгений Поляков представился как ИП Александр Коршунов и забрал CD-проигрыватель, принесенный на ремонт.

— Это было в 2017 году. На ремонт с разницей примерно в месяц я принес три разных аппарата. Один из них он присвоил. Также присвоил и предоплату за якобы запчасти на сумму 7 тысяч рублей. После этого только я зашел в интернет и почитал про него отзывы от других людей, как они месяцами ждут свою технику и никакой ремонт не выполняется. Я связывался с другими пострадавшими: он, когда обманывал людей, представлялся всем другими именами и фамилиями. Как выяснилось потом, и на сайтах знакомств тоже сидел и из девушек, с которыми ходил на свидания, вытягивал деньги, — рассказал Дмитрий.

Одна из женщин, Ольга, рассказала, что ей мужчина представлялся летчиком и попросил денег, чтобы вылечиться после аварии.

— Он мне представился как Евгений Поляков. Описал себя красивыми словами, что он герой, летал. Сходила с ним на свидание один раз. После этого он через несколько дней позвонил и попросил две тысячи рублей помочь ему, так как попал в аварию на машине и нужны срочно деньги. Обещал вернуть через два дня. Сумма, конечно, небольшая, и я ему заняла, надеясь на его порядочность. Но, конечно же, он не вернул ничего, кормил завтраками. Будто ему вот-вот должны были перечислить деньги, так как он работал в Толмачево и зарплата у него большая. После этого я зашла в его профиль и прочитала комментарии других женщин, что им тоже должен денег и не отдает. Я даже писала на него в поддержку сайта, но они не отреагировали. Это было лет пять-шесть назад. А теперь, когда увидела статьи в интернете, все встало на свои места. Он просто феномен какой-то, патологический врун, — рассказала Ольга.

Тем временем Наталья Хливецкая, медсестра, выхаживающая Полякова-Дорожкина-Коршунова, по-прежнему пытается отстоять свою правду. И рассказывает, что после того, как про их ситуацию вышел выпуск в передаче «Мужское/женское», на нее и ее сожителя полились реки ненависти и угроз.

— Один из якобы пострадавших, который был на передаче, забросал всех моих родственников матерными сообщениями. Написал даже моему несовершеннолетнему племяннику всякие гадости, что я, мол, живу с уголовником, вором и так далее. Я все это отдала в прокуратуру, — пожаловалась Наталья.

Для нее, напомним, было главным даже не выяснить истинную личность пенсионера-инвалида, а выбить для него помощь хирургов — нужна операция на обоих тазобедренных суставах.

— Только 22 октября мы идем в НИИТО, месяц ждали очереди. Потом в нашей поликлинике будут решать, - говорит она.

Наталья до сих пор верит старым документам, в которых ее сожитель записан как Евгений Поляков. А тесту на отцовство по ДНК, который провели еще летом следователи, верить отказывается.

Поделилась она и тем, что и результат второй экспертизы, которую делали для «Мужского/Женского», тоже, по ее словам, оказался фальшивкой.

— Мы сдали пустые ватные тампоны! Чтобы посмотреть, будет ли результат правильным. Написали бы: «Нет материала» — значит, честные люди работают. Но нет, нам все равно выдали результат с подтвержденным отцовством, они записали эту девушку в его дочери. Но, слава богу, с этим тестом ничего нельзя сделать, его не предъявить в суд, потому что он проведен без нужных юридических процедур, — говорит Наталья Хливецкая. И тут же добавляет:

— То, что он мошенник — это не доказано. Лучше бы следили за этой Лилией: на ней висит 96 тысяч рублей долга, за ней два года гоняются приставы. Но это почему-то не выносится на всеобщее обозрение. И кто же из нас мошенник?

Сама же женщина пока намерена ждать ответа из прокуратуры. Но если прокуратура не примет никакие меры, она собирается дойти до суда.

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