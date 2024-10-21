Общество 21.10.2024 в 15:18
«То, что он мошенник — это не доказано»
У новосибирского «афганца» появилась третья фамилия
Текст: КП-Новосибирск
КП-Новосибирск продолжает следить за историей «афганца» Евгения Полякова, также известного под именами Александра Дорожкина и Александра Коршунова. За больным мужчиной, который представляется ветераном Афганской войны, ухаживает медсестра и его сожительница Наталья Хливецкая. Мужчине давно нужна медпомощь, но несколько лет он не мог ее получить, потому что потерял паспорт, а документ не могли восстановить. Летом 2024 года объявилась девушка из Севастополя, которая утверждала, что этот мужчина приходится ей биологическим отцом. И имя его вовсе не Евгений Поляков, никакой он не герой-афганец, а Александр Дорожкин. Позже появились свидетельства и о третьей личности.
Журналисты нашли еще нескольких человек, которые утверждают, что в свое время тоже пострадали от действий Полякова-Дорожкина-Коршунова. Выяснились и новые подробности от медсестры-сожительницы.
Месяц назад ветерана-«афганца» узнал еще один человек по имени Дмитрий, которому, по его же словам, Евгений Поляков представился как ИП Александр Коршунов и забрал CD-проигрыватель, принесенный на ремонт.
— Это было в 2017 году. На ремонт с разницей примерно в месяц я принес три разных аппарата. Один из них он присвоил. Также присвоил и предоплату за якобы запчасти на сумму 7 тысяч рублей. После этого только я зашел в интернет и почитал про него отзывы от других людей, как они месяцами ждут свою технику и никакой ремонт не выполняется. Я связывался с другими пострадавшими: он, когда обманывал людей, представлялся всем другими именами и фамилиями. Как выяснилось потом, и на сайтах знакомств тоже сидел и из девушек, с которыми ходил на свидания, вытягивал деньги, — рассказал Дмитрий.
Одна из женщин, Ольга, рассказала, что ей мужчина представлялся летчиком и попросил денег, чтобы вылечиться после аварии.
— Он мне представился как Евгений Поляков. Описал себя красивыми словами, что он герой, летал. Сходила с ним на свидание один раз. После этого он через несколько дней позвонил и попросил две тысячи рублей помочь ему, так как попал в аварию на машине и нужны срочно деньги. Обещал вернуть через два дня. Сумма, конечно, небольшая, и я ему заняла, надеясь на его порядочность. Но, конечно же, он не вернул ничего, кормил завтраками. Будто ему вот-вот должны были перечислить деньги, так как он работал в Толмачево и зарплата у него большая. После этого я зашла в его профиль и прочитала комментарии других женщин, что им тоже должен денег и не отдает. Я даже писала на него в поддержку сайта, но они не отреагировали. Это было лет пять-шесть назад. А теперь, когда увидела статьи в интернете, все встало на свои места. Он просто феномен какой-то, патологический врун, — рассказала Ольга.
Тем временем Наталья Хливецкая, медсестра, выхаживающая Полякова-Дорожкина-Коршунова, по-прежнему пытается отстоять свою правду. И рассказывает, что после того, как про их ситуацию вышел выпуск в передаче «Мужское/женское», на нее и ее сожителя полились реки ненависти и угроз.
— Один из якобы пострадавших, который был на передаче, забросал всех моих родственников матерными сообщениями. Написал даже моему несовершеннолетнему племяннику всякие гадости, что я, мол, живу с уголовником, вором и так далее. Я все это отдала в прокуратуру, — пожаловалась Наталья.
Для нее, напомним, было главным даже не выяснить истинную личность пенсионера-инвалида, а выбить для него помощь хирургов — нужна операция на обоих тазобедренных суставах.
— Только 22 октября мы идем в НИИТО, месяц ждали очереди. Потом в нашей поликлинике будут решать, - говорит она.
Наталья до сих пор верит старым документам, в которых ее сожитель записан как Евгений Поляков. А тесту на отцовство по ДНК, который провели еще летом следователи, верить отказывается.
Поделилась она и тем, что и результат второй экспертизы, которую делали для «Мужского/Женского», тоже, по ее словам, оказался фальшивкой.
— Мы сдали пустые ватные тампоны! Чтобы посмотреть, будет ли результат правильным. Написали бы: «Нет материала» — значит, честные люди работают. Но нет, нам все равно выдали результат с подтвержденным отцовством, они записали эту девушку в его дочери. Но, слава богу, с этим тестом ничего нельзя сделать, его не предъявить в суд, потому что он проведен без нужных юридических процедур, — говорит Наталья Хливецкая. И тут же добавляет:
— То, что он мошенник — это не доказано. Лучше бы следили за этой Лилией: на ней висит 96 тысяч рублей долга, за ней два года гоняются приставы. Но это почему-то не выносится на всеобщее обозрение. И кто же из нас мошенник?
Сама же женщина пока намерена ждать ответа из прокуратуры. Но если прокуратура не примет никакие меры, она собирается дойти до суда.
Журналисты нашли еще нескольких человек, которые утверждают, что в свое время тоже пострадали от действий Полякова-Дорожкина-Коршунова. Выяснились и новые подробности от медсестры-сожительницы.
Месяц назад ветерана-«афганца» узнал еще один человек по имени Дмитрий, которому, по его же словам, Евгений Поляков представился как ИП Александр Коршунов и забрал CD-проигрыватель, принесенный на ремонт.
— Это было в 2017 году. На ремонт с разницей примерно в месяц я принес три разных аппарата. Один из них он присвоил. Также присвоил и предоплату за якобы запчасти на сумму 7 тысяч рублей. После этого только я зашел в интернет и почитал про него отзывы от других людей, как они месяцами ждут свою технику и никакой ремонт не выполняется. Я связывался с другими пострадавшими: он, когда обманывал людей, представлялся всем другими именами и фамилиями. Как выяснилось потом, и на сайтах знакомств тоже сидел и из девушек, с которыми ходил на свидания, вытягивал деньги, — рассказал Дмитрий.
Одна из женщин, Ольга, рассказала, что ей мужчина представлялся летчиком и попросил денег, чтобы вылечиться после аварии.
— Он мне представился как Евгений Поляков. Описал себя красивыми словами, что он герой, летал. Сходила с ним на свидание один раз. После этого он через несколько дней позвонил и попросил две тысячи рублей помочь ему, так как попал в аварию на машине и нужны срочно деньги. Обещал вернуть через два дня. Сумма, конечно, небольшая, и я ему заняла, надеясь на его порядочность. Но, конечно же, он не вернул ничего, кормил завтраками. Будто ему вот-вот должны были перечислить деньги, так как он работал в Толмачево и зарплата у него большая. После этого я зашла в его профиль и прочитала комментарии других женщин, что им тоже должен денег и не отдает. Я даже писала на него в поддержку сайта, но они не отреагировали. Это было лет пять-шесть назад. А теперь, когда увидела статьи в интернете, все встало на свои места. Он просто феномен какой-то, патологический врун, — рассказала Ольга.
Тем временем Наталья Хливецкая, медсестра, выхаживающая Полякова-Дорожкина-Коршунова, по-прежнему пытается отстоять свою правду. И рассказывает, что после того, как про их ситуацию вышел выпуск в передаче «Мужское/женское», на нее и ее сожителя полились реки ненависти и угроз.
— Один из якобы пострадавших, который был на передаче, забросал всех моих родственников матерными сообщениями. Написал даже моему несовершеннолетнему племяннику всякие гадости, что я, мол, живу с уголовником, вором и так далее. Я все это отдала в прокуратуру, — пожаловалась Наталья.
Для нее, напомним, было главным даже не выяснить истинную личность пенсионера-инвалида, а выбить для него помощь хирургов — нужна операция на обоих тазобедренных суставах.
— Только 22 октября мы идем в НИИТО, месяц ждали очереди. Потом в нашей поликлинике будут решать, - говорит она.
Наталья до сих пор верит старым документам, в которых ее сожитель записан как Евгений Поляков. А тесту на отцовство по ДНК, который провели еще летом следователи, верить отказывается.
Поделилась она и тем, что и результат второй экспертизы, которую делали для «Мужского/Женского», тоже, по ее словам, оказался фальшивкой.
— Мы сдали пустые ватные тампоны! Чтобы посмотреть, будет ли результат правильным. Написали бы: «Нет материала» — значит, честные люди работают. Но нет, нам все равно выдали результат с подтвержденным отцовством, они записали эту девушку в его дочери. Но, слава богу, с этим тестом ничего нельзя сделать, его не предъявить в суд, потому что он проведен без нужных юридических процедур, — говорит Наталья Хливецкая. И тут же добавляет:
— То, что он мошенник — это не доказано. Лучше бы следили за этой Лилией: на ней висит 96 тысяч рублей долга, за ней два года гоняются приставы. Но это почему-то не выносится на всеобщее обозрение. И кто же из нас мошенник?
Сама же женщина пока намерена ждать ответа из прокуратуры. Но если прокуратура не примет никакие меры, она собирается дойти до суда.