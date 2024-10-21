У жителей Бурятии должна повыситься зарплата с 1 января 2025 года

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в начале 2025 года составит 22 440 руб.

Ранее также Минтруд предлагал проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с 1 января 2025 года. Таким образом, он увеличится более чем на 3 тыс. руб. При этом изменится не только размер, но и методика расчета показателя.

Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это показатель, ниже которого не может быть заработная плата работника за месяц. Если сотрудник трудился на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель должен выплатить ему вознаграждение не ниже уровня МРОТ. Госдума устанавливает МРОТ федеральным законом на всей территории России сразу.

Его величина не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения страны. МРОТ подлежит ежегодной индексации.

С 2025 года в России МРОТ снова будут рассчитывать исходя из медианной заработной платы. Соотношение между ними будет увеличено с 42 до 48%.

С 1 января 2025 года МРОТ в России должен составить 22 440 руб. Таким образом, показатель увеличат на 16,6%: в 2024 году он составляет 19 242 руб. в месяц. МРОТ в 2023 году составлял 16 242 руб.

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