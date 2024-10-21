Общество 21.10.2024 в 16:25

Мошенники взламывают аккаунты с помощью открыток и фотографий

Пользователям в Вотсапе рассылают сообщения с открыткой и вредоносной ссылкой
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники взламывают аккаунты с помощью открыток и фотографий

В России продолжают регистрировать случаи мошенничества с помощью рассылок вредоносных открыток, фотографий и ссылок.

- Пользователи мессенджера WhatsApp получают сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть их содержимое, нужно ввести данные на поддельном сайте «Госуслуг». Похитив таким образом аккаунт жертвы, злоумышленники могут взять кредит, провести сделки с недвижимостью и многое другое, - сообщает Вестник Киберполиции России.

Жителей Бурятии просят быть предельно внимательными и не переходить ни в коем случае ни по каким ссылкам.

Кроме того, одним из популярных видов мошенничества осталась рассылка фотографии. Мошенник отправляет якобы фото самого человека и призывает посмотреть его, и тем самым заносит на телефон вредоносное программное обеспечение, дающее полный доступ к телефону жертвы.  


Фото: тг канал Вестник Киберполиции России

- Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если Вы получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте! Будьте бдительны и предупредите родных и близких, - добавили полицейские.

 

Фото: ru.freepik.com

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