Мошенники взламывают аккаунты с помощью открыток и фотографий

В России продолжают регистрировать случаи мошенничества с помощью рассылок вредоносных открыток, фотографий и ссылок.

- Пользователи мессенджера WhatsApp получают сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть их содержимое, нужно ввести данные на поддельном сайте «Госуслуг». Похитив таким образом аккаунт жертвы, злоумышленники могут взять кредит, провести сделки с недвижимостью и многое другое, - сообщает Вестник Киберполиции России.

Жителей Бурятии просят быть предельно внимательными и не переходить ни в коем случае ни по каким ссылкам.

Кроме того, одним из популярных видов мошенничества осталась рассылка фотографии. Мошенник отправляет якобы фото самого человека и призывает посмотреть его, и тем самым заносит на телефон вредоносное программное обеспечение, дающее полный доступ к телефону жертвы.





Фото: тг канал Вестник Киберполиции России

- Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если Вы получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте! Будьте бдительны и предупредите родных и близких, - добавили полицейские.

Фото: ru.freepik.com