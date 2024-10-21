Общество 21.10.2024 в 16:41

Рядом с православным храмом на СВО появится буддистский дуган

Бойцы из Бурятии там смогут по душам общаться со священнослужителем
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Текст: Елена Кокорина
Рядом с православным храмом на СВО появится буддистский дуган

В зоне СВО подходит к завершению процесс возведения дацана. Об этом рассказал один из участников спецоперации с позывным Турист, который имеет непосредственное отношение к возведению буддистской святыни на фронте.

Прошедшим летом там был построен полевой храм блиндажного типа, куда военнослужащие всегда могут обратиться за помощью и поддержкой. Совсем скоро откроется и дуган (дацан), который по словам Туриста будет размером 6 на 12 метров.

- Мера по привлечению священников и созданию здесь дацана оказалась очень востребованной. Организован он примерно год назад, потому что мы поняли необходимость создания этого сооружения. Командование нас в этой инициативе поддержало. Если в других религиях при молитве можно напрямую обращаться к своим святыням, то в буддизме желательно наличие священнослужителя. Когда мы стали практиковать это и приглашать буддистских священников, поняли, насколько это востребовано среди бойцов. В день доходило до ста человек, которых он мог выслушать, успокоить, подбодрить. Солдаты после беседы с ним уходят очень воодушевленными. Говорят даже, как будто дома побывали и пообщались с близким человеком, - рассказывает участник СВО в репортаже Александра Рогаткина.

Фото: скриншот видео репортажа Александра Рогаткина. Оператор Валентин Руткевич

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дацан СВО

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