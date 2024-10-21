В Бурятии верблюд улыбнулся в камеру иркутянке

У жительницы Иркутска навсегда останется в памяти ее поездка в Бурятию и экскурсия по этно-комплексу «Степной кочевник». Именно там она встретила довольно известного в республике верблюжонка по имени Буян, с которым ей удалось сделать несколько незабываемых селфи.

В своих соцсетях Светлана рассказала, что верблюжонок стал настоящей звездой «Степного кочевника», расположенного неподалёку от улуса Нарын-Ацагат в Заиграевском районе.

Как отмечают в заиграевской газете «Вперед», обычно Буян избегает близкого общения с посетителями, но к Светлане проявил активность и любопытство. Полный детского любопытства верблюжонок подошёл к женщине и заглянул ей в глаза, затем обнюхал щеку, попытался попробовать на вкус её шапку и как будто улыбнулся ей в камеру

- Буян - отличный улыбчивый парень. Мы с ним населфились от души. Он улыбнулся в камеру своей доброй верблюжьей улыбкой, - поделилась впечатлениями туристка.

Напомним, что верблюжонок Буян родился этой весной в этнокомплексе «Степной кочевник. Асагад». Имя малышу выбирала вся Бурятия.

Фото: Заиграевская газета «Вперед»