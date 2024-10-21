В Бурятии наградили добровольца, ушедшего на СВО

Награждение состоялось во время празднования Дня работников дорожного хозяйства и 100-летия дорожной отрасли. Сотрудника Бурятрегионавтодора, добровольцем ушедшего на СВО, наградили благодарственным письмом.

- Стаж Саяна Жалсанова в управлении региональных автодорог Бурятии насчитывает более 20 лет. В декабре прошлого года оператор передвижного состава весового контроля принял решение поддержать наших ребят, и добровольцем отправился на защиту рубежей нашей страны, - сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Благодарность Саяну Александровичу вручил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

- То, что вы сегодня делаете, дорогого стоит. Это то, для чего мы родились мужчинами – защищать свою Родину, свой очаг, свою семью и близких. Поэтому выражаю вам нашу огромную признательность. Мы всегда рядом с вами, что бы ни происходило. Благодарим за службу на благо России, - сказал Евгений Луковников.

Напомним, торжественное награждение состоялось в Русском драмтеатре 18 октября.

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»