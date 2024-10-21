Проект новой инфекционной больницы в Улан-Удэ прошел госэкспертизу

Проектная документация по строительству новой Республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ получила положительное заключение государственной экспертизы.- Минздрав Бурятии будет подавать заявку в федеральные органы власти на финансирование строительства. Работы планируется начать в 2026 году. Новый корпус будем строить на территории существующей инфекционной больницы на улице Пирогова. Старое здание изношено на 70% и было построено еще в 40-х годах прошлого века. Часть снесем, а на освободившемся месте возведем новую больницу, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Согласно проекту, стоимость строительства инфекционной больницы оценивается в 4,5 миллиарда рублей.- Медучреждение будет состоять из нескольких корпусов: стационара для детей на 150 коек и административно-хозяйственного блока, соединённого переходами. По проекту в стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми. Административно-хозяйственный корпус будет представлять собой четырёхэтажное здание с подвалом, которое примыкает к стационарному корпусу через переходы на всех этажах, включая подвал. В здании разместятся пищеблок больницы, административно-бытовые помещения для персонала и инженерно-технические службы, - рассказал руководитель Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Помимо корпусов, планируется строительство и других зданий и сооружений, таких как пункт дезинфекции автотранспорта, гараж на шесть машин, центральный кислородный пункт, локальные очистные сооружения и трансформаторная подстанция.Строительство корпуса на 150 коек — это первый этап. Затем планируется снести все здание старой инфекционной больницы и на его месте построить ещё один корпус на 100 мест.Фото: Управление капитального строительства