Общество 21.10.2024 в 17:16

Проект новой инфекционной больницы в Улан-Удэ прошел госэкспертизу

Однако её строительство начнется не раньше 2026 года
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Текст: Андрей Константинов
Проект новой инфекционной больницы в Улан-Удэ прошел госэкспертизу
Проектная документация по строительству новой Республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ получила положительное заключение государственной экспертизы.

- Минздрав Бурятии будет подавать заявку в федеральные органы власти на финансирование строительства. Работы планируется начать в 2026 году. Новый корпус будем строить на территории существующей инфекционной больницы на улице Пирогова. Старое здание изношено на 70% и было построено еще в 40-х годах прошлого века. Часть снесем, а на освободившемся месте возведем новую больницу, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Согласно проекту, стоимость строительства инфекционной больницы оценивается в 4,5 миллиарда рублей.

- Медучреждение будет состоять из нескольких корпусов: стационара для детей на 150 коек и административно-хозяйственного блока, соединённого переходами. По проекту в стационаре предусмотрены одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми. Административно-хозяйственный корпус будет представлять собой четырёхэтажное здание с подвалом, которое примыкает к стационарному корпусу через переходы на всех этажах, включая подвал. В здании разместятся пищеблок больницы, административно-бытовые помещения для персонала и инженерно-технические службы, - рассказал руководитель Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Помимо корпусов, планируется строительство и других зданий и сооружений, таких как пункт дезинфекции автотранспорта, гараж на шесть машин, центральный кислородный пункт, локальные очистные сооружения и трансформаторная подстанция.

Строительство корпуса на 150 коек — это первый этап. Затем планируется снести все здание старой инфекционной больницы и на его месте построить ещё один корпус на 100 мест.

Фото: Управление капитального строительства
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