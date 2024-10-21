Треть улан-удэнцев считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое. А совершеннолетних квадроберов отправлять на лечение к психиатру. Интересное исследование провел портал по поиску работы «Суперджоб».

- 37% жителей Улан-Удэ считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 28% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 11% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 7% — налагать административные штрафы, - такие данные показали результаты опроса жителей Улан-Удэ.

Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще остальных отмечают, что на такой вид самовыражения не стоит обращать внимания.

Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают за постановку на учет к психиатру, привлечение к общественным работам и штрафование взрослых квадроберов.

Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания.

30% опрошенных наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 17% — штрафы для родителей, 10% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (38%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 35%, штрафы для родителей — 23%).



- Согласно опросу, 86% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 2% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 2% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов, - резюмировали эксперты портала.

Для справки:

Квадроберы в России - это участники субкультуры, которая сочетает элементы физической активности и косплея. Название движения происходит от латинского слова quattuor («четыре») и английского aerobics («аэробика»), что отражает основную суть увлечения — передвижение на четвереньках, имитируя животных.

Внешне квадроберы выделяются за счёт характерных атрибутов: масок кошек, собак, волков, лис и других животных, а также могут добавлять к своему костюму хвосты, ушки или другие элементы.

Представители субкультуры передвигаются по улицам, паркам или другим общественным местам, подражая повадкам животных. Они могут рычать, мяукать, лаять или издавать другие звуки, напоминающие зверей, а также имитировать прыжки, катания по траве и даже пытаться «наброситься» на прохожих.

В России движение приобрело популярность в 2024 году





Фото: loon.site