Общество 21.10.2024 в 17:54

Треть улан-удэнцев считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое

А совершеннолетних квадроберов отправлять на лечение к психиатру
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Треть улан-удэнцев считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое

Треть улан-удэнцев считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое. А совершеннолетних квадроберов отправлять на лечение к психиатру. Интересное исследование провел портал по поиску работы «Суперджоб».

- 37% жителей Улан-Удэ считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 28% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 11% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 7% — налагать административные штрафы, - такие данные показали результаты опроса жителей Улан-Удэ.

Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще остальных отмечают, что на такой вид самовыражения не стоит обращать внимания.

Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают за постановку на учет к психиатру, привлечение к общественным работам и штрафование взрослых квадроберов.
Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания.

30% опрошенных наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 17% — штрафы для родителей, 10% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (38%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 35%, штрафы для родителей — 23%).

- Согласно опросу, 86% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 2% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 2% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов, - резюмировали эксперты портала.

Для справки:

Квадроберы в России - это участники субкультуры, которая сочетает элементы физической активности и косплея. Название движения происходит от латинского слова quattuor («четыре») и английского aerobics («аэробика»), что отражает основную суть увлечения — передвижение на четвереньках, имитируя животных.

Внешне квадроберы выделяются за счёт характерных атрибутов: масок кошек, собак, волков, лис и других животных, а также могут добавлять к своему костюму хвосты, ушки или другие элементы.

Представители субкультуры передвигаются по улицам, паркам или другим общественным местам, подражая повадкам животных. Они могут рычать, мяукать, лаять или издавать другие звуки, напоминающие зверей, а также имитировать прыжки, катания по траве и даже пытаться «наброситься» на прохожих.

В России движение приобрело популярность в 2024 году



Фото: loon.site

Все новости

Треть улан-удэнцев считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое
21.10.2024 в 17:54
В Бурятию доставят прославившуюся чудесами святыню
21.10.2024 в 17:40
Школьники Улан-Удэ встретились с чемпионкой мира по тайскому боксу
21.10.2024 в 17:32
Проект новой инфекционной больницы в Улан-Удэ прошел госэкспертизу
21.10.2024 в 17:16
В Бурятии наградили добровольца, ушедшего на СВО
21.10.2024 в 17:16
В Бурятии верблюд улыбнулся в камеру иркутянке
21.10.2024 в 17:10
Рядом с православным храмом на СВО появится буддистский дуган
21.10.2024 в 16:41
У жителей Бурятии должна повыситься зарплата с 1 января 2025 года
21.10.2024 в 16:39
Мошенники взламывают аккаунты с помощью открыток и фотографий
21.10.2024 в 16:25
В Бурятии все фигуранты дела о нападении на полицейских получили сроки
21.10.2024 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
Школьники Улан-Удэ встретились с чемпионкой мира по тайскому боксу
Чемпионка мира Дарья Ербаева посетила школу № 43
21.10.2024 в 17:32
Проект новой инфекционной больницы в Улан-Удэ прошел госэкспертизу
Однако её строительство начнется не раньше 2026 года
21.10.2024 в 17:16
В Бурятии наградили добровольца, ушедшего на СВО
Он более 20 лет отработал в дорожной отрасли республики
21.10.2024 в 17:16
В Бурятии верблюд улыбнулся в камеру иркутянке
Женщина приехала в Бурятию на экскурсию
21.10.2024 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru