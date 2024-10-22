В Бурятии хозяин рынка задолжал «ЭкоАльянсу» огромную сумму

В Бурятии судебные приставы взыскали с бизнесмена из Кабанского района многотысячную задолженность за вывоз мусора. Как сообщили в УФССП по РБ, предприниматель являлся собственником помещения, в котором находится крытый рынок. Он не платил за вывоз мусора 15 месяцев.В итоге «ЭкоАльянс» подал на бизнесмена в суд. По решению суда, предпринимателя обязали выплатить мусорному оператору 770 тысяч рублей. В эту сумму вошли задолженность за вывоз ТКО и неустойка за просрочку платежа.«После возбуждения исполнительного производства судебный пристав применил ряд мер, направленных на взыскание задолженности. В их числе - арест банковских счетов должника, с которых впоследствии и была списана вся сумма долга», - сообщили в Службе судебных приставов Бурятии.Фото: «Номер один»