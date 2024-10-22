Общество 22.10.2024 в 10:11

Сельскому кочегару в Бурятии администрация выплатила моральный вред

Официально трудоустроить его не могли 6 лет
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Текст: Елена Кокорина
Сельскому кочегару в Бурятии администрация выплатила моральный вред

Кабанский районный суд Бурятии признал отношения администрации СП «Кабанское» с кочегаром трудовыми и постановил выплатить ему компенсацию за причиненный моральный вред. Оказалось, что мужчина работал с 2018 года на местной котельной, но трудоустроить его у чиновников руки не доходили. Положение дел резко сменилось при вмешательстве прокуратуры.

- Установлено, что в период с 2018 г. по 2024 г. между руководителем органа МСУ с жителем села Кабанск заключались периодические договоры возмездного оказания услуг по содержанию и эксплуатации котельной в осенне-зимний период. В нарушение требований законодательства работодатель трудовые отношения с работником должным образом не оформлял, трудовой договор не заключался, запись о приеме на работу в трудовую книжку не вносилась, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях восстановления прав работника прокурор района обратился в суд с иском о признании отношений трудовыми и возложении обязанности заключить с гражданином трудовой договор.

- Кабанский районный суд иск удовлетворил. На администрацию возложена обязанность выплатить кочегару котельной компенсацию морального вреда. Законность решения проверена Верховным судом республики. Судебный акт оставлен без изменения, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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компенсация кочегар администрация

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