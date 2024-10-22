Искусственный интеллект освоит бурятский язык

В ближайшем будущем в «Яндекс Переводчик» включат более 100 тысяч пар слов с русско-бурятских предложений. Об итогах прошедшей комиссии по бурятскому языку сообщил глава республики Алексей Цыденов.

- Сегодня принял решения по углублению цифровизации материалов и средств обучения бурятскому языку. В этом году центр по поддержке изучения национальных языков «Бэлиг» начал сборку корпуса бурятского языка для включения в «Яндекс Переводчик». Более 100 тысяч пар с русско-бурятских предложений планировали передать ИТ-компании в начале 2025 года, - рассказал глава.

Бурятский язык появится в «Яндекс Переводчике» уже в 2025 году.

- Наша цель - передать «Яндексу» миллион пар предложений, тогда программисты смогут «научить» бурятскому языку искусственный интеллект. К тому же в центре «Бэлиг» создадим отдел разработки учебно-методических комплексов (УМК) и цифровизации обучения, - пояснил глава.

Новые технологии позволят расширить применение бурятского, и расширить круг владеющих языком.

Отдел будет создавать обучающие игры и программы, разрабатывать электронные версии УМК (учебно-методические комплексы), интерактивные курсы и аудиоприложения к ним, цифровые образовательные ресурсы и откроет онлайн-школу бурятского языка.

- Чтобы дети знали родной язык, не просто изучая его, а общаясь на нем, начинаем эксперимент - в некоторых школах будем переходить на преподавание школьных предметов полностью на бурятском языке. А значит, надо перевести на бурятский все учебники. Это потребует большого финансирования. Поэтому начинаем с перевода четырех учебников для первого класса: математики, окружающего мира, технологии и музыки. Поэтапно в течение нескольких лет охватим обучение на бурятском языке всех предметов начальной и средней школы. Одновременно стартует переподготовка и повышение квалификации учителей, которые будут по ним работать, - сообщил Алексей Цыденов.

Впереди ждет масштабная работа по экспертизе учебников на бурятском языке, их включение в федеральный перечень учебных материалов, издание учебников, рабочих тетрадей, методических рекомендаций и дисков.





Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова