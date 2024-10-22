Участники СВО и их семьи в Бурятии могут получить бесплатную психологическую помощь

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии ветераны, участники СВО, члены их семей и семей погибших могут получить бесплатную психологическую помощь.

- В ходе выполнения боевых задач военные находятся в экстремальных условиях, сталкиваются с опасностью для жизни, становятся свидетелями травмирующих событий и постоянно находятся в напряжении. Все эти факторы могут привести к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Своевременное обращение за квалифицированной психологической помощью поможет реабилитации и возвращению к мирной жизни, - сообщили в фонде.

В филиале фонда в Бурятии работает кабинет психологической помощи, где квалифицированный специалист готов оказать поддержку в таких ситуациях.

Также клинический психолог поможет справиться с невосполнимой утратой родственникам погибших бойцов, научит снимать стресс и тревогу близких людей участников СВО.

Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (3012) 37-99-95.

Адрес филиала: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 61 А.





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