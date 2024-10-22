В Бурятии мошенники прикидываются главными судебными приставами

Служба судебных приставов Бурятии предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Накануне преступники создали в Телеграм фейковые аккаунты главного судебного пристава республики Петра Ертанова и его заместителей – Константина Щукина и Алексея Бардонова. От имени руководящего состава они пишут своим подчиненным сообщения на повышенных тонах, вынуждая их тем самым вступить в диалог с нужными людьми.





- Каждый раз злоумышленники совершенствуют схемы обмана. Сообщения рассылаются сразу от имени нескольких сотрудников ФССП, чтобы сначала запугать, а потом выманить денежные средства или получить доступ к банковским счетам жителей Бурятии. Просим жителей Бурятии не реагировать на провокации, не открывать подозрительные сообщения,

не переходить по ссылкам для оплаты задолженности и не передавать о себе персональную информацию, - предупреждают судебные приставы.

Для безопасности необходимо осуществлять оплату задолженности только с помощью оформления квитанции для оплаты через Банк данных исполнительных производств на сайте Управления r03.fssp.gov.ru и в личном кабинете Госуслуг.

Фото: loon.site