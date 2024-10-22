В Улан-Удэ завершился месячник чистоты. За весь месяц в нем приняло участие более 26 тысяч человек.

- Друзья, завершился месячник чистоты. Проходил он с 21 сентября по 19 октября. За это время в субботниках приняло участие более 26 тысяч человек. Мы собрали и вывезли более 3,7 тысяч кубометров мусора и ликвидировали 13 несанкционированных свалок. Вместе с Республиканским мусороперерабатывающим заводом провели акцию «Город без покрышек» и утилизировали 32,9 тонн старых покрышек, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





На уборку и подготовку города к зиме вышли сотрудники администрации, предприятий, организаций, министерств, подведомственных учреждений, учащиеся ВУЗов, ССУЗов, школ.

- Огромное спасибо каждому за неравнодушие. Понимаем, что за месяц привести в порядок весь город нельзя, вместе с сотрудниками КБУ и КГХ мы будем продолжать работу и улучшать наш город, - поблагодарил всех за участие Игорь Шутенков.

Фото: администрация Улан-Удэ