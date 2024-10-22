Жители Бурятии могут выбрать страховую компанию для сбережения своих пенсий

До 1 декабря жители Бурятии, у которых формируются пенсионные накопления, могут выбрать страховую компанию для сбережения своих пенсий. Им может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

- Для перехода к другому страховщику нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по республике Бурятия или через личный кабинет на портале Госуслуг. С начала года этим правом воспользовались 1520 жителей региона,- сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Важно помнить, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может повлечь потерю инвестиционного дохода. При подаче заявления о досрочной смене страховщика заявителей информируют о возможных рисках.

В 2024 году поменять страховщика без потери инвестиционного дохода могут только те граждане, которые начали формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика в 2015 и 2020 годах.

- Получить информацию о размере своих пенсионных накоплений и текущем страховщике можно на портале Госуслуг. Для этого необходимо заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто на сегодняшний день управляет средствами пенсионных накоплений, а также указана сумма дохода от инвестирования средств, не подлежащего передаче в случае досрочного перехода, — пояснил управляющий Социальным фондом Бурятии Климентий Шомоев.

Справки по телефону: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный из любого региона) или через социальные сети Отделения СФР по республике Бурятия:

Фото: Номер один