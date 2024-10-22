Общество 22.10.2024 в 12:22

В Бурятии дочь в тайне оформила на отца полмиллиона

Под воздействием мошенников она взяла кредит и на себя
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии дочь в тайне оформила на отца полмиллиона

Молодая девушка из Бурятии под влиянием псевдо-сотрудников Центробанка оформила кредитную карту на себя и займы на отца. 550 тысяч рублей она взяла втайне от него, воспользовавшись его мобильным телефоном.

- 4 октября сельчанин в телефоне обнаружил банковские смс-сообщения с кодами, необходимыми для добровольного согласия на получение двух кредитов суммами 127 тысяч и 425 тысяч рублей. При этом его личный кабинет в онлайн-банкинге был заблокирован: как выяснилось, некто пытался еще и оформить кредитную карту, но служба безопасности финансовой организации пресекла операцию, - рассказали в МВД республики.
В ходе разбирательства полицейские установили, что займы были взяты его 20-летней дочерью, обманутой лже-сотрудниками Центробанка России.

- Под психологическим воздействием аферистов, которые ввели её в заблуждение, студентка иркутского вуза оформила на себя кредитную карту лимитом 139 тысяч рублей, которые затем перевела злоумышленникам. А после, приехав из соседнего региона домой в Хоринский район, взяла кредитные обязательства на сумму свыше 550 тысяч рублей на отца, втайне воспользовавшись его мобильным телефоном. Деньги девушка перечислила несколькими транзакциями на различные абонентские номера, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Проводится работа по установлению совершивших преступление лиц.

Фото: Номер один

 

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