Маленькие кабанчики в Бурятии угодили в фотоловушку

В Бурятии семья диких кабанов с молодым выводком попала в фотоловушку, установленную в одном из национальных парков республики. Видеокадрами поделились в группе Тункинского нацпарка.

- В местности Аерхан семья диких кабанов с молодым выводком попала в фотоловушку. Произошло это еще в мае, но из-за того, что территория отдаленная и труднодоступная, госинспекторы обходят тропы лишь несколько раз в году. На видео детёнышам не более двух месяцев от роду, однако, они уже достаточно окрепли, чтобы семенить вслед за мамой на своих малюсеньких ножках, - комментируют в нацпарке.

Отмечается также, что по результатам зимнего маршрутного учета в Тункинском нацпарке численность кабана составляет 2057 особи, что на 540 больше аналогичного периода 2023 года.

Фото: скриншот видео Тункинского нацпарка