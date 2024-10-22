Общество 22.10.2024 в 12:56

Для российских школьников определили минимальные баллы ЕГЭ

Увеличится минимальный балл по русскому языку и уменьшится балл по обществознанию
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для российских школьников определили минимальные баллы ЕГЭ

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебные годы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа. Документ опубликован на портала правовых актов.

- По русскому языку предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов, - сообщается в документе.

При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла. Ранее он составлял 40 баллов согласно приказу минобрнауки РФ.

Также минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который установлен в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.

 

Фото: ru.freepik.com

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