Общество 22.10.2024 в 13:21

Отец четверых детей из Бурятии погиб на СВО

Степан Банин добровольцем ушел на спецоперацию и воевал почти два года
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Текст: Андрей Константинов
Отец четверых детей из Бурятии погиб на СВО
Сегодня на станции Посольская прощаются с младшим сержантом Степаном Баниным. Он погиб на СВО 8 октября вблизи поселка Урожайное.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Степан Банин родился 20 июня 1989 года в селе Топка Бичурского района. В 2005 году после окончания 9-ти классов поступил в Кяхтинское профессиональное техническое училище №35, окончив которое получил профессию «автомеханик».

В 2007 году был призван в армию, служил в Хабаровском крае во внутренних войсках в должности заместителя командира взвода.

В 2009 году Степан вернулся в родное село, работал на путевой машинной станции в поселке Онохой Заиграевского района, женился. В браке у него родились четверо детей.

В начале 2022 года семья Баниных переехала жить на станцию Посольская Кабанского района.

14 октября 2022 года Степан принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт. Служил стрелком штурмовой роты в 37-й Гвардейской мотострелковой бригаде. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Степан Банин награжден орденом Мужества посмертно.

«В памяти своих родных и близких Степан останется как человек с большим и добрым сердцем, готовый помочь каждому, кто в этом нуждался. Он не боялся трудностей, знал, ради чего сражается, и был готов сделать всё необходимое ради будущего своих родных и близких. Степан был надежным мужем, отцом, товарищем, братом, племянником, дядей, на которого всегда можно было положиться», - сообщают в чате.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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