Жители Улан-Удэ получат неотложную помощь в Республиканской стомклинике

Жители Улан-Удэ смогут получить неотложную помощь в Республиканской стоматологической клинике. Она будет оказываться с 20.00 до 08.00 утра круглосуточно.

- С 1 ноября по 31 декабря 2024 года неотложная и экстренная стоматологическая помощь детям и взрослым будет оказываться в Республиканской стоматологической поликлинике с 20:00 до 8:00 (в ночное время), круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, - сообщили в минздраве Бурятии.

Во всех остальных стоматологических поликлиниках города неотложная помощь будет оказываться по факту обращения с 08:00–20:00 (с понедельника по пятницу, в дневное время)

Республиканская стоматологическая клиника находится в г. Улан-Удэ, по улице Пирогова, 15а.

Фото: Номер один