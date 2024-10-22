Общество 22.10.2024 в 14:07

Жители Улан-Удэ получат неотложную помощь в Республиканской стомклинике

Она будет оказываться с 20.00 до 08.00 утра круглосуточно, включая выходные и праздничные дни
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ получат неотложную помощь в Республиканской стомклинике

Жители Улан-Удэ смогут получить неотложную помощь в Республиканской стоматологической клинике. Она будет оказываться с 20.00 до 08.00 утра круглосуточно.

- С 1 ноября по 31 декабря 2024 года неотложная и экстренная стоматологическая помощь детям и взрослым будет оказываться в Республиканской стоматологической поликлинике с 20:00 до 8:00 (в ночное время), круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, - сообщили в минздраве Бурятии.

Во всех остальных стоматологических поликлиниках города неотложная помощь будет оказываться по факту обращения с 08:00–20:00 (с понедельника по пятницу, в дневное время)

Республиканская стоматологическая клиника находится в г. Улан-Удэ, по улице Пирогова, 15а.

 

Фото: Номер один

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