Жителей Улан-Удэ возмутила рубка сосен в парке

Фотография большой спиленной сосны в парке Орешкова появилась накануне вечером в паблике «Аноним 03». Причем, как сообщил автор поста, всего было спилено два дерева.«Возле строящегося собора у парка Орешкова продолжают уничтожать совершенно здоровые большие сосны. Только что две огромные спилили. «Озеленяем» город, - написал возмущенный горожанин.Нелицеприятный факт очередного уничтожения деревьев в столице Бурятии прокомментировали в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ. Там сообщили, что билет на вырубку деревьев в парке Орешкова отделом природопользования и экологии не выдавался.«Сотрудники Управления административного контроля проведут проверку по факту незаконной рубки деревьев», - сообщили городские власти.Фото: «Аноним 03»