Общество 22.10.2024 в 14:17

Жителей Улан-Удэ возмутила рубка сосен в парке

В мэрии сообщили, что проведут проверку
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ возмутила рубка сосен в парке
Фотография большой спиленной сосны в парке Орешкова появилась накануне вечером в паблике «Аноним 03». Причем, как сообщил автор поста, всего было спилено два дерева.

«Возле строящегося собора у парка Орешкова продолжают уничтожать совершенно здоровые большие сосны. Только что две огромные спилили. «Озеленяем» город, - написал возмущенный горожанин.

Нелицеприятный факт очередного уничтожения деревьев в столице Бурятии прокомментировали в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ. Там сообщили, что билет на вырубку деревьев в парке Орешкова отделом природопользования и экологии не выдавался.

«Сотрудники Управления административного контроля проведут проверку по факту незаконной рубки деревьев», - сообщили городские власти.

Фото: «Аноним 03»
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парк деревья

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