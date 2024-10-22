Общество 22.10.2024 в 14:18

Гэгэтуйский наркоман с уловом угодил в сети полиции Бурятии

В сумке сельчанина оказалось пять кило запрещенной травки
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Текст: Елена Кокорина
Гэгэтуйский наркоман с уловом угодил в сети полиции Бурятии

56-летнего жителя села Гэгэтуй Джидинского района с большой сумкой накануне задержал наряд местной полиции. Сельчанин собрал около 5 кг марихуаны и шел вдоль трассы к себе домой.

- У гражданина изъята полимерная сумка с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, растительное вещество, весом около 5 килограммов, является марихуаной. Задержанный пояснил, что собрал ее в поле, а затем пешком отправился в сторону своего села вдоль трассы. Он пытался остановить попутку и был замечен оперативниками, которые патрулировали местность. На вопрос полицейских о наличии при нем запрещенных веществ мужчина признался, что в сумке у него растительный наркотик, - рассказали в полиции.
За отказ от освидетельствования сельчанин был привлечен к административной ответственности. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим за аналогичные противоправные деяния.
Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

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марихуана

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